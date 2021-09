Nora: Notruf-App der Bundesländer zum Download freigegeben

Ab sofort müssen Notrufe nicht mehr zwingend über die herkömmliche Anruf-Funktion eines Telefons abgewickelt werden. Die Bundesländer haben eine neue App, mit der Polizei und Feuerwehr via Chat alarmiert werden können, entwickelt. Die App steht nun zum Download bereit.

Sprechen nicht unbedingt nötig

Nutzer können persönliche Angaben speichern

IM NRW

Das Programm wurde vom Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen um­ge­setzt. Die App wurde Nora genannt und kann jetzt in 15 Bundesländern verwendet werden. In Berlin funktioniert das Tool aktuell allerdings noch nicht. Nora nutzt die GPS-Daten des Smartphones, um den genauen Standort des Nutzers an die Leitstelle zu übermitteln.Zudem kann die App Notrufe absetzen, ohne dass der Nutzer mit der Leitstelle sprechen muss. Der Modus "Stiller Notruf" dürfte vor allem in bedrohlichen Situationen hilfreich sein und Menschen mit eingeschränkten Hör- und Sprachfähigkeiten die Kommunikation erleichtern. Hier kann der Nutzer das Problem über einen Chat mit Textnachrichten schildern.Wer die Notruf-App installieren und im Ernstfall verwenden möchte, kann die Anwendung im offiziellen Google Play Store beziehungsweise im Apple App Store finden. Anschließend muss die Nora-App noch eingerichtet werden. Um Missbrauch zu verhindern, muss die Te­le­fon­num­mer verifiziert werden. Hierfür wird eine SMS mit einem Code an das Gerät gesendet.Darüber hinaus haben die Nutzer die Möglichkeit, persönliche Angaben in der App zu hinterlegen. Neben Angaben zum Alter und Geschlecht können auch Vorerkrankungen und Behinderungen angegeben werden. Außerdem kann ein Notfallschlüssel gespeichert werden. Die Informationen sollen den Rettungskräften im Notfall helfen und Notrufe beschleunigen.