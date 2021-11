Microsoft 365 und Office: Ältere Apple Macs erhalten keine Updates

Ab Dezember werden die Redmonder die Kompatibilität von Word, Excel, Outlook und Co. für ältere MacOS-Versionen einschränken. Wer weiterhin Updates für Microsoft 365 und sämtliche Office-Programme erhalten möchte, muss mindestens über MacOS 10.15 Catalina verfügen.

Microsoft veröffentlicht Hinweis

Aus einem erweiterten Support-Dokument (via Macgadget ) geht hervor, dass Microsoft das Upgrade auf neuere MacOS-Versionen empfiehlt, wenn Nutzer von älteren Apple iMacs, MacBooks und Co. weiterhin von stetigen Aktualisierungen profitieren wollen. Während Microsoft 365 und Office für Mac 2021 bisher MacOS 10.14 Mojave (2018) als Mindestvoraussetzung ansehen, wird in Zukunft MacOS 10.15 Catalina (2019) erwartet. Office für Mac 2019 ist von den Änderungen nicht betroffen und erhält auch unter Mojave scheinbar weiterhin Updates.Sollten die Anforderungen nicht erfüllt werden, erhalten Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote unter MacOS nicht nur keine weiteren Feature-Updates, auch die essentiellen Sicherheitsupdates bleiben aus. Somit entfällt der komplette Mainstream-Support neuerer Office-Apps . Die Funktionsfähigkeit der Programme wird jedoch auch unter älteren MacOS-Versionen weiterhin gewährleistet, die Einschränkungen betreffen lediglich kommende Aktualisierungen."Wenn zukünftig neue Hauptversionen von macOS allgemein verfügbar gemacht werden, wird Microsoft die Unterstützung für die älteste Version beenden und die neueste sowie die zwei vorherigen Versionen von macOS unterstützen.Die Produktfunktionalität und die Featureverfügbarkeit können auf älteren Systemen unterschiedlich sein. Für eine optimale Benutzererfahrung verwenden Sie die neueste Version eines der oben angegebenen Betriebssysteme."Mit der Umstellung im Dezember dürfte somit die offizielle Unterstützung für das neue MacOS 12.0 Monterey angekündigt werden, die grundlegend bereits seit dem zurückliegenden Oktober-Update für Office-Anwendungen gewährleistet wird.