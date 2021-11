Microsoft verlängert ESU-Support für Windows Server 2008 R2

Der erweiterte Support für Windows 7 (ESU) geht in Kürze in das dritte und damit letzte Jahr. Daran hat der Konzern nun noch einmal erinnert. Dabei wird nun der erweiterte Support für Windows Server 2008 R2 verlängert.

Neuer Termin für Windows Server 2008

Neu heißt es da jetzt: Update 2021.11.05: Für Windows 7 SP1 und Windows 7 Professional für eingebettete Systeme geht das Extended Security Update (ESU) Programm in sein drittes und letztes Jahr des erweiterten Supports, das am 8. Februar 2022 beginnt und am 10. Januar 2023 endet.



Für Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1 für eingebettete Systeme und Windows Server 2008 SP2 für eingebettete Systeme, wenn sie auf Microsoft Azure ausgeführt werden, steht ab dem 14. Februar 2023 ein weiteres Jahr erweiterter Support zur Verfügung, das am 9. Januar 2024 endet.



Die Schritte zur Installation, Aktivierung und Bereitstellung von ESUs sind für das erste, zweite und dritte Jahr gleich. Dieser Beitrag wurde entsprechend aktualisiert.

Das hat das Magazin Dr. Windows entdeckt. Mit den sogenannten Extended Security Updates (ESU) können sich Unternehmen den erweiterten Support für Windows 7 sichern. Über dieses Lizenzmodell hatten wir schon mehrfach berichtet. Microsoft hat für die ESU-Lizenzen Gerätepreise zum Start von 50 Dollar je Gerät verlangt und diese Preise mit jedem weiteren Jahr verdoppelt. Für das letzte Jahr des erweiterten Supports werden so 200 Dollar je Geräte-Lizenz fällig. Microsoft bietet dafür weiterhin Sicherheitsupdates im Rahmen des Patch-Days und sogenannte Out-of-Band-Updates außer der Reihe an.Doch auch mit dem verlängerten Support ist irgendwann einmal Schluss. Der Konzern hatte dafür als Enddatum den 10. Januar 2023 angekündigt und nun noch einmal bestätigt. Wie Martin Geuß von Dr. Windows aber aufgefallen ist, wurde nun der Termin für Windows Server 2008 geändert. Die ESU-Lizenzen können demnach nun noch einmal um ein weiteres Jahr bis zum 9. Januar 2024 verlängert werden. Darüber informiert Microsoft in der TechCommunity