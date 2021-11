Microsoft testet neuen dunklen Modus für Office-App für Android

Microsoft startet nun den Test eines neuen dunklen Modus für die Office für Android-App . In der ersten Insider-Preview kann man nun sehen, wie sich der neue Dark Mode an die Dokumenten-Übersicht und an Android selbst anpasst.

Wer möchte, kann mittesten

Was ist neu in Office Insider Build 16.0.14701.20036: Office Mobile: Eagle Eye-Ansicht - Nahtloses Wechseln zwischen Ihren Dateien

Finden Sie es schwierig, zwischen geöffneten Dokumenten in Office Mobile hin und her zu wechseln? Mit der Eagle Eye-Ansicht können Sie jetzt alle aktiven Dokumente auf einmal sehen und mühelos zwischen ihnen wechseln. Um diese Ansicht zu aktivieren, wischen Sie von der Dateikopfzeile oder dem Dateinamen nach unten; tippen Sie auf , um das gewünschte Dokument auszuwählen, oder tippen Sie auf Home, um ein neues Dokument zu öffnen.Android-Telefonbildschirm mit Eagle Eye-Ansicht in Office Mobile.

Word: Dunkler Modus jetzt in Android verfügbar

Sie haben es so gewollt! Sie haben jetzt die Möglichkeit, in Word für Android den "echten dunklen Modus" zu nutzen, d. h. Ihre Dokumentleinwand schwarz zu färben. Diese Funktion kann das Leseerlebnis in dunklen Umgebungen verbessern und die Belastung der Augen der Benutzer verringern. Um den dunklen Modus zu aktivieren, schalten Sie ihn einfach in den Einstellungen Ihres Geräts ein oder gehen Sie zu den App-Einstellungen und aktivieren Sie ihn für Word.

Eine neue Office Insider Preview für Android-Nutzer steht seit kurzem zum Testen zur Verfügung. Das neue Office Insider Preview-Build trägt die Nummer 16.0.14701.20036 und kommt mit einer großen Änderung und zahlreichen Verbesserungen. Das Wichtigste ist aber: Die Vorschau fügt nun einen dunklen Modus zur Dokument-Übersicht in der Office-App hinzu. Außerdem bietet die Office Mobile-App jetzt eine neue Funktion namens Eagle-Eye-Ansicht, mit der alle aktiven Dokumente auf einmal angezeigt werden können. Dann lassen sich in diesem neuen Ansichts-Modus auch Inhalte mühelos zwischen diese Dokumenten hin- und herschieben.Der neue Office-Build enthält laut den derzeit bekannten Release-Notes keine weiteren Änderungen. In den Beta-Versionen werden aber auch viele Korrekturen eingefügt, die unter der Haube liegen und nicht mitveröffentlicht werden. Wir haben die Liste der Änderungen für euch übersetzt und am Ende des Beitrags angefügt. Wer ein Android-Smartphone und Office nutzt, kann jederzeit noch an der Vorschau teilhaben und die App-Previews mittesten. Informationen zu dem Office Insider Programm gibt es auf einer Sonderseite von Microsoft