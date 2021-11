Patent zeigt: Microsoft könnte an einer faltbaren Arc Mouse arbeiten

In den letzten Jahren sind immer mehr faltbare Smartphones und Tablets auf den Markt gekommen. Die Geräte sind deutlich kompakter und nehmen beim Transport weniger Platz ein. Ein Patent von Microsoft zeigt nun eine neue Maus, die ebenfalls zusammengefaltet werden kann.

Das Patent wurde schon am 30. März 2021 angemeldet und vor wenigen Tagen veröffentlicht. Wie Windows United berichtet, beschreibt das Redmonder Unternehmen in dem Patent eine Maus mit zwei möglichen Konfigurationen. Neben dem normalen Modus gibt es einen speziell für den Transport gedachten Zustand, in dem die Maus zusammengeklappt ist.Bei dem im Patent gezeigten Gerät könnte es sich um ein zukünftiges Modell der Surface Arc Mouse handeln. Die aktuelle Generation der Arc Mouse verfügt über ein gewölbtes Design. Die Maus kann derzeit im flachen Zustand transportiert werden. Um das Gerät verwenden zu können, muss die Maus in die gewölbte Stellung geklappt werden. Die Arc Mouse verfügt über ein Touchpad und wird via Bluetooth mit einem PC verbunden. Die aktuelle Version ist über den Microsoft Store erhältlich und schlägt aktuell mit einem Preis von 63 Euro zu Buche.Ob das beschriebene Gerät tatsächlich angeboten wird, ist momentan noch unklar. Bislang hat Microsoft noch nicht offiziell bestätigt, an einem solchen Projekt zu arbeiten. Viele Ideen, die in Patenten beschrieben werden, lassen sich später nicht in einem finalen Produkt finden. Daher bleibt eine Ankündigung einer neuen Arc Mouse-Generation zunächst abzuwarten.