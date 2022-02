Microsoft Outlook: Neues Design für Mac-Nutzer bereitgestellt

Microsoft hat die MacOS-App seines Mail-Clients aktualisiert und mit einer neuen Oberfläche ausgestattet. Damit ist das überarbeitete Design für alle Geräte mit mindestens MacOS Mojave verfügbar. Nutzer mit On-Premises-Exchange-Account bekommen weiterhin die alte UI zu sehen.

Outlook setzt ein Microsoft 365-Abonnement voraus

Das Update trägt die Versionsnummer 16.58 und bringt einen neuen Look mit sich. Die angepasste Oberfläche soll das Design über verschiedene Plattformen hinweg vereinheitlichen und simpler gestalten. Zudem wurde die Performance verbessert. Caschys Blog zufolge enthält die neue Outlook-Version eine anpassbare Toolbar, eine verbesserte Suchfunktion sowie eine Tages-Übersicht. Die Nutzer müssen jedoch zunächst noch auf Kontaktlisten, lokale Ordner, den Import und Export von OLM- und PST-Dateien sowie das Erstellen von Erinnerungen verzichten. Die Features werden mit einer zukünftigen Aktualisierung nachgeliefert.Wer zum vorherigen Design zurückkehren möchte, hat über einen Schieberegler die Möglichkeit, die alte Version der Oberfläche zu aktivieren. Hierzu muss in der Menüleiste des Macs der Hilfe-Reiter und anschließend "Legacy Outlook" ausgewählt werden. Da in das überarbeitete Design noch nicht alle Funktionen des Programms integriert wurden, dürfte es für manche Nutzer Sinn ergeben, vorerst auf die alte Version zurückzugreifen. Alle Nutzer mit einem On-Premises-Exchange-Account bekommen die neue Oberfläche gar nicht erst angezeigt, da sonst einige wichtige Features fehlen würden.Während die Mac-Version des Mail-Clients an sich kostenlos aus dem App Store installiert werden kann, ist für die Nutzung ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Eine Einzel-Mitgliedschaft schlägt mit sieben Euro im Monat beziehungsweise 69 Euro pro Jahr zu Buche. Das Familien-Abo ist für bis zu sechs Personen geeignet und kostet monatlich zehn Euro oder 99 Euro bei jährlicher Zahlung. Neben den Office-Anwendungen für MacOS, iOS, Android und Windows umfasst Microsoft 365 auch ein Terabyte OneDrive-Speicher pro Person.