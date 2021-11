Samsung Galaxy S22 & S21 FE: Neue Details zum Release-Termin

Nachdem erste Fotos zum neuen Samsung Galaxy S22 durchgesickert sind, stehen die Prognosen zu kommenden Unpacked-Events, dem Re­lease-Termin und der Vorbestellungsphase des Flaggschiff-Smart­phones im Raum. Auch der Start des Galaxy S21 FE scheint gesetzt zu sein.

Starttermine bekannt: Galaxy S22 im Februar, Galaxy S21 FE im Januar?

Der an sich für Apple-Leaks bekannte YouTuber Jon Prosser sorgt derzeit für eine angespannte Situation beim südkoreanischen Smartphone-Hersteller Samsung. Vier Monate vor dem offiziellen Launch wurden dem Leaker in der letzten Woche erste Fotos zum neuen Topmodell - dem Samsung Galaxy S22 Ultra - zugespielt, welche die Gerüchte und vorab veröffentlichte Rendering-Bildern bestätigen könnten. Nun legt Prosser nach und spricht über die möglichen Release-Termine der neuen Android 12-Handys.Schenkt man dem oft gut informierten Insider Vertrauen, wird das zur Galaxy S22-Serie passende Unpacked-Event am 8. Februar 2022 um 16 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Noch am selben Tag soll Samsung mit den Vorbestellungen seiner neuen Flaggschiffe starten. Die Auslieferung an erste Kunden soll hingegen ab dem 18. Februar 2022 erfolgen. Technische Details zu den neuen Modellen finden sich derzeit nur wenige. Der neue Exynos 2200-SoC (2,9 GHz) mit AMD-Grafik und 108-Megapixel-Kamera dürfte gesetzt sein. Für Europa könnte zudem eine Exynos-Alternative von Qualcomm geplant werden.Abseits des Samsung Galaxy S22 (Ultra) berichtet Jon Prosser zudem über die mögliche Vorstellung des Galaxy S21 FE , auch bekannt als "Fan Edition". Hier soll das entsprechende Unpacked-Event am 4. Januar 2022 abgehalten werden. Einen Zeitraum für Vorbestellungen soll es nicht geben. Stattdessen wird mit einer Verfügbarkeit am 11. Januar 2022 gerechnet. Dass der Hersteller mit der leicht verbesserten Version des aktuellen Galaxy S21 nicht schon früher aufschlägt, wird von Experten mit der weiterhin anhaltenden Chipkrise erklärt.