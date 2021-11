Galaxy S22 Ultra geleakt: Fotos zeigen Note-Klon mit Stylus vorab

Samsung hat in der letzten Woche die Fertigung der Galaxy S22-Serie gestartet, doch jetzt gibt es nach diversen CAD-basierten Render-Leaks sogar Fotos eines realen, scheinbar echten Prototypen des Samsung Galaxy S22 Ultra zu sehen. Sie bestätigen, dass das S22 Ultra eine Art Note-Smartphone Stylus wird.

Front Page Tech

Der YouTube-Laker Jon Prosser hat offenbar Fotos eines Prototypen des Samsung Galaxy S22 Ultra veröffentlicht. Die Bilderserie zeigt ein Smartphone, welches die neue Design-Sprache trägt, die bereits in einigen CAD-basierten Rendern zu sehen war. Außerdem sind der druckempfindliche Stylus des neuen High-End-Smartpones und der dazugehörige Einschub zur Unterbringung des Stifts im Gehäuse zu sehen.Rein optisch erinnert das Galaxy S22 Ultra auf den Fotos stark an die letzten Modelle der in diesem Jahr nicht mehr fortgeführten Galaxy Note-Serie von Samsung. Während die Seitenränder des Telefons stark gewölbt und fast schon flüssig rund ineinander übergehen, ist der Metallrahmen am oberen und unteren Ende "scharf" geschnitten und flach gehalten.Auf der Front prangt mitten im Display unterhalb des oberen Bildschirmrands auch im Galaxy S22 Ultra ein Loch für die Frontkamera. Die Kameras und Sensoren auf der Rückseite sind links oben in der Ecke in zwei Reihen untereinander angeordnet und kommen ohne einen "Buckel" aus. Stattdessen adaptiert Samsung das von LGs letzten Geräten bekannte "Wassertropfen"-Design, bei dem die Sensoren einzeln aus der Rückabdeckung hervorstehen.Laut früheren Berichten will Samsung das Galaxy S22 Ultra mit einem fast unveränderten Kamerasystem ausrüsten. So führt man zwar einen überarbeiteten Sensor für die Hauptkamera ein, verwendet aber weiterhin eine Auflösung von 108 Megapixeln. Hinzu kommen eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 12-Megapixel-Sensor und zwei 10-MP-Sensoren mit jeweils 3x- und 10x-Vergrößerung, wobei letztere eine Periskopoptik verwendet.Samsung wird die Smartphones der Galaxy S22-Serie vermutlich Anfang Februar offiziell vorstellen.