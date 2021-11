Samsung bringt Jeans-Hose mit Spezialtasche für faltbares Smartphone

Samsung bringt in Zusammenarbeit mit einer australischen Jeans-Marke eine Hose auf den Markt, die über eine spezielle Tasche für das neueste Smartphone mit faltbarem Display verfügt. Die limitierte Jeans soll das Galaxy Z Flip 3 besonders prominent zur Schau tragen.

Der koreanische Elektronikriese Samsung arbeitet mit der Jeans-Marke Dr Denim zusammen, um gemeinsam die sogenannte Z Flip Pocket Denim Jeans auf den Markt zu bringen. Die in einem aktuell sehr gefragten High-Waist-Stil geschnittene Edel-Jeans wird zu Preisen von 1499 australischen Dollar verkauft, wobei der Kunde in diesem Fall das Smartphone mit dazu bekommt.Dies klingt zwar zunächst nach viel Geld, doch ist dabei zu bedenken, dass Samsung in Australien allein schon für das Galaxy Z Flip 3 eine offizielle Preisempfehlung von mindestens 1499 AUD ansetzt, so dass man die Jeans praktisch kostenlos dazu bekommt. Da es nur 450 Stück der sowohl für Frauen als auch Männer erhältlichen Hosen geben soll, dürften sich vor allem Sammler über das Angebot freuen.Optisch unterscheidet sich die Dr Denim Z Flip Pocket Denim Jeans vor allem in zwei Punkten von einem normalen Modell: zum Einen sind die beiden normalen Taschen unterhalb der Gürtellinie mit einem großen "Z" bestickt. Außerdem befindet sich auf dem Oberschenkel eine zusätzlich aufgenähte Tasche, in der das klappbare Smartphone untergebracht werden soll.Inwiefern eine solche Position wirklich alltagstauglich ist, um das Telefon mit sich zu tragen, sei dahingestellt. Immerhin etwas gut erreichbar und wahrscheinlich etwas leichter aus dieser Tasche zu holen. Allerdings sind die Hosen so gestaltet, dass die Handy-Tasche die einzige brauchbare Tasche ist, denn das gestickte "Z" verschließt offenbar die beiden regulären Hosentaschen. Die hinteren Taschen fehlen übrigens auch.Samsung und Dr Denim bieten die Hosen bisher ausschließlich über die Website des australischen Jeans-Herstellers zum Kauf an.