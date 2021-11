Galaxy: Samsung plant 2022 mindestens 52 neue Smartphone-Modelle

Samsung will seine Spitzenposition unter den Smartphone-Herstellern natürlich auch im nächsten Jahr wieder verteidigen und plant deshalb eine ganze Armada von neuen Geräten. Ein Leak verrät schon jetzt: mindestens 52 neue Galaxy-Smartphones sind geplant.

Drei Viertel aller Verkäufe gehen auf das Konto von günstigeren Modellen

Der koreanischen Publikation The Elec liegen offenbar konkrete Daten zur Planung für die Smartphone-Produktion bei Samsung für das kommende Jahr vor. Das Unternehmen will offenbar auf Samsung Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 als Flaggschiff-Modelle setzen, denn diese Geräte sollen jeweils knapp drei bzw. sogar sieben Millionen Mal gebaut werden.Auch die im Januar erwartete Samsung Galaxy S22-Serie soll wieder ein Verkaufsmotor sein. Das Galaxy S22 bildet dabei mit 14 Millionen den Stückzahlenprimus, während das S22+ mit acht Millionen Einheiten im Vergleich zum Basismodell und dem Spitzenmodell S22 Ultra mit 11 Millionen geplanten Einheiten nich ganz so gefragt sein soll.Auch für 2022 plant Samsung angeblich eine "Fan Edition"-Variante der S22-Serie, deren Produktion ab dem dritten Quartal zusammen mit den beiden neuen Galaxy Z-Modellen anlaufen soll. Das Galaxy S22 FE soll angeblich 5,7 Millionen Mal gebaut werden. Insgesamt will Samsung 2022 ganze 334 Millionen Smartphones bauen, wobei Modelle der Einsteiger- und Mittelklasse wohl mit rund 267 Millionen Einheiten den Löwenanteil ausmachen sollen.Den Großteil seiner Stückzahlen erwirtschaftet Samsung angeblich auch im nächsten Jahr wieder mit dem Vertrieb der Galaxy A-Serie. Das Samsung Galaxy A53 5G wird mit rund 28 Millionen geplanten Einheiten wohl das meistverkaufte Android-Smartphone des Jahres 2022, gefolgt vom Galaxy A13, für das Samsung mit 27 Millionen geplanten Einheiten ebenfalls enorme Stückzahlen ansetzt. Auf Platz 3 folgt angeblich das Galaxy A33, für das Samsung zunächst mit 33 Millionen Einheiten rechnet.Die Mehrzahl der günstigen Modelle soll bereits ab dem zweiten Quartal 2022 auf den Markt kommen, wobei dann auch noch ein größeres und etwas teureres Gerät der Galaxy A-Serie, das Galaxy A73, geplant sein soll. Ebenfalls im zweiten Quartal starten außerdem die neuen Modelle der Galaxy M-Serie in Form des Galaxy M13, M33 und M53, so der Bericht.