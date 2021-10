Microsoft zeigt Neuerungen für Office 2021 und nennt Preise

Kurz vor dem geplanten Veröffentlichungstermin verrät Microsoft jetzt neue Einzelheiten für die geplanten Office-Updates . Dazu gehören auch die Preise der Pakete. Nachtrag: Auch die deutschen Preise sind bekannt.

Runde Ecken und neutrale Farben

Ab dem 5. Oktober soll es schon losgehen. Dann wird Microsoft eine Reihe von neuen großen Update für Windows, Microsoft 365 und für die klassischen Office-Pakte freigeben. Für Office wird es im Grunde weiterhin zwei verschiedene Optionen geben. Man kann sich zwischen dem Abonnement und dem Einmalkauf entscheiden. Dabei wird sich Office 2021 bei den Funktionen ein wenig an Microsoft 365 annähern, vor allem was die Funktionen betrifft, bei denen man mit anderen kollabrativ zusammenarbeiten kann.Wer sich mit seinem Microsoft-Konto bei den Office-Apps anmeldet, erhält 5 GB kostenlosen Speicherplatz und hat die Möglichkeit, bei Bedarf mehr nachzukaufen. Zu den weiteren Funktionen, die bisher exklusiv für Microsoft 365 zur Verfügung standen und nun mit Office 2021 eingeführt werden, gehören die einfache Aufzeichnung von PowerPoint-Präsentationen sowie die Modernisierung der Formeln in Excel.Eine weitere wichtige Änderung im Vergleich zu früheren Versionen ist, dass Office 2021 mit Teams als Teil der installierten Funktionen ausgeliefert wird und nicht mit Skype for Business. Teams ist auch auf Betriebssystemebene in Windows 11 integriert.Auch beim Design wird sich bei beiden neuen Versionen einiges tun. Microsoft hat die Anwendungen von Microsoft 365 und Office 2021 überarbeitet und an die neue Windows 11-Optik angepasst. Dabei macht der Konzern aber keinen Unterschied, ob Office schließlich. Mit Windows 10 oder mit Windows 11 betreiben wird. Zu den Design-Änderungen gehört eine neutrale Farbpalette, abgerundete Fensterecken, aktualisierte Tabs in der Multifunktionsleiste und farbige Anwesenheitsindikatoren, damit leicht erkannt wird, wer mit einem gerade an einem Dokument arbeitet.Die App-Themen werden standardmäßig mit dem hellen oder dunklen Modus von Windows synchronisiert. Zu den aktualisierten Anwendungen gehören Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher und Visio. Wer ein Office-Paket im Einmalkauf erwerben möchte, kann sich zwischen Office Home and Student 2021 für 149,99 Dollar und Office Home and Business 2021 für 249,99 Dollar entscheiden. Die Microsoft 365-Abos starten bei 6,99 Dollar pro Monat oder 69,99 Dollar pro Jahr. Anders als zuerst von uns berichtet, hat Microsoft auch die deutschen Preise bestätigt - sie entsprechend im Grunde den Dollar-Preisen: Für Einzelpersonen kostet Microsoft 365 Single 7 Euro Monat oder 69 uro im Jahr; Microsoft 365 Family 10 Euro im Monat oder oder 99 Euro im Jahr. Office Home & Student 2021 kostet 149 Euro, Office Home & Business 2021 dann 299 Euro.