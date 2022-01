Meta: Facebook-Mutterkonzern veröffentlicht neues Privacy Center

Der bis vor kurzem noch unter dem Namen Facebook bekannte Social-Media-Konzern Meta ist in der Vergangenheit aufgrund von Datenschutz-Skandalen immer wieder in die Kritik geraten. Nun hat das Unternehmen ein neues Privacy Center eingerichtet, das die Nutzer aufklären soll.

Meta in Datenschutz-Skandale verwickelt

Das Privacy Center gibt einen Überblick über die Maßnahmen, die Meta auf seinen Plattformen eingeführt hat, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Die Informations-Seite besteht aus fünf Modulen. Neben der Sicherheit wird auch das Sammeln und Teilen von Daten erklärt. Außerdem gibt der Facebook-Mutterkonzern einen Überblick darüber, wofür gespeicherte Daten verwendet werden und welche Rolle die Datensätze in Werbeanzeigen spielen.Den Nutzern werden Tipps gegeben, wie das eigene Konto vor Angreifern geschützt werden kann. Facebook empfiehlt, die Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten, um ein Account zu sichern. Außerdem wird den Besuchern des Privacy Centers erklärt, wie alte Posts gelöscht werden können und wie sich kontrollieren lässt, welche Nutzer welche Beiträge sehen können.Aktuell wird das Privacy Center noch nicht allen Facebook-Nutzern angezeigt. Die Info-Plattform steht lediglich manchen Desktop-Nutzern zur Verfügung. Das Privacy Center lässt sich über "Einstellungen und Privatsphäre" aufrufen.Mit dem Privacy Center möchte Meta sein Image aufbessern und den Nutzern vermitteln, dass das Unternehmen sich für Privatsphäre und Datenschutz interessiert. Erst vor wenigen Tagen hatte die französische Behörde CNIL eine Millionenstrafe gegen den Social-Media-Konzern verhängt . Das Ablehnen von Cookies hat sich als zu umständlich herausgestellt. Zudem wurden in den letzten Jahren immer wieder Datenlecks in Verbindung mit Facebook bekannt.