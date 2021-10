Nintendo Switch: Neues Update und Online-Erweiterungspaket sind da

Mit dem Update 13.1.0 machen die Japaner den Weg frei für das neue Nintendo Switch Online-Erweiterungspaket, das ab sofort erhältlich ist. Mit ihm gewährt man Zugriff auf viele Nintendo 64-Klassiker, Sega Mega Drive-Spiele und Inhalte für Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo Switch: Online-Mitgliedschaft erhält Erweiterungspaket

Retro-Gaming-Paket und exklusive Inhalte für 20 Euro Aufpreis

Die beliebte Hybrid-Konsole im tollen Bundle

Brachte das zurückliegende Firmware-Update 13.0 der Nintendo Switch unter anderem die Unterstützung für Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher ein, schafft das japanische Unternehmen jetzt die Grundlage für den Ausbau seines Online-Dienstes. Die kürzlich veröffentlichte Version 13.1.0 wird dafür benötigt, um das ab sofort verfügbare Erweiterungspaket zu nutzen, das nur im Komplettpaket mit der klassischen Online-Mitgliedschaft zum Gesamtpreis von 39,99 Euro pro Jahr erhältlich ist. Das Familienpaket für bis zu acht Nintendo-Accounts schlägt hingegen mit 69,99 Euro zu Buche.Im Vergleich wird der Preis somit verdoppelt. Während für die sonst üblichen 19,99 Euro (12 Monate) in vielen Spielen der Online-Multiplay-Modus, das Sichern von Speicherständen in der Cloud , die Nutzung der Nintendo Switch Online-App und Zugang zu NES- und Super Nintendo-Titeln ermöglicht wird, beschert das Erweiterungspaket dem Abonnement weitere Vorteile. Ob diese einen Aufpreis von 20 Euro pro Jahr wert sind, muss jeder Nintendo-Fan für sich selbst entscheiden.Zum heutigen Start stehen neun N64-Spiele für Retro-Fans bereit, zu denen unter anderem Super Mario 64, Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Lylat Wars gehören. Ebenso fügt man dem Paket viele Sega Mega Drive-Titel hinzu, zum Beispiel Sonic The Hedgehog 2, Ecco The Dolphin und Streets of Rage 2. Weitere Spieleklassiker sollen laut Nintendo zeitnah folgen. Für viele dürfte auch die "Happy Home Paradise"-Erweiterung für Animal Crossing: New Horizons ein Grund sein, auf die teurere Mitgliedschaft umzusteigen.Abseits der Unterstützung des Nintendo Switch Online-Erweiterungspakets bringt das Software-Update 13.1.0 wie üblich allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität mit, "um das Spielerlebnis zu verbessern". Der Download erfolgt über die bekannten Geräteeinstellungen.