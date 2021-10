Nintendo Switch Online: Preise & Termin zur N64-Erweiterung bekannt

Vor wenigen Wochen hatte Nintendo angekündigt, dass zukünftig auch N64- und SEGA Mega Drive-Titel mit einem Switch Online-Abonnement ge­spielt werden können. Dafür wird allerdings ein Aufpreis fällig. Nun hat sich der Publisher zum Preis geäußert und ein Start-Datum genannt.

Erweiterungspaket ist doppelt so teuer

Nintendo

Wer das Erweiterungspaket in Kombination mit der normalen Switch Online-Mitgliedschaft erwerben möchte, muss 39,99 Euro auf den Tisch legen. Für die Familienmitgliedschaft werden 69,99 Euro fällig. Das Paket mit den N64- und Mega Drive-Spielen muss zusammen mit Switch Online gekauft werden und ist ausschließlich im Jahres-Abo erhältlich. Der kostenpflichtige Service soll am 26. Oktober und damit in der übernächsten Woche starten.Die normale Switch Online-Mitgliedschaft kostet jährlich 19,99 Euro. Das Familien-Abo ist für 34,99 Euro erhältlich. Damit ist die N64-Erweiterung doppelt so teuer wie das Ori­gi­nal­pa­ket. Viele Fans kritisieren, dass emulierte Retro-Spiele einen solchen Aufpreis nicht rechtfertigen würden.Zu Beginn stehen den Abonnenten neun N64-Games zur Verfügung. Neben "Super Mario 64" sind auch "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" und "Mario Kart 64" enthalten. Später sollen sechs weitere Titel, darunter "The Legend of Zelda: Majora's Mask" sowie "Banjoo-Kazooie" hinzugefügt werden. Darüber hinaus lassen sich 14 Spiele, die ursprünglich für das SEGA Mega Drive veröffentlicht wurden, spielen.Animal Crossing-Spieler können den "Happy Home Paradise"-DLC kostenlos herunterladen. Die Zusatzinhalte schlagen einzeln mit 24,99 Euro zu Buche. Im Gegensatz zu den N64- und Mega Drive-Spielen ist die Animal Crossing-Erweiterung erst ab dem 5. November erhältlich.