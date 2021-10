Switch OLED Teardown: Nintendo baut auch an Kühlung & Co einiges um

Neuer Ständer, neues Display & mehr: Die Switch OLED bringt schon auf den ersten Blick einige Änderungen mit. Wirft man ein Auge auf die Innenseite, zeigt sich: Nintendo hat hier im Vergleich mit dem Vorgänger deutlich Hand angelegt und unter anderem die Kühlung verkleinert.

Die Nintendo Switch wirkt nicht so viel anders, ist sie aber

Speicher nicht mehr modular

Nintendo

Auch wenn die Nintendo Switch OLED sehr nah an ihrem Vorgänger bleibt, zeigen sich bei genauer Betrachtung doch viele sinnvolle Anpassungen. Abseits der bisher bekannten Änderungen auf der Außenseite - konsolenbreiter Kickstand, neue Lautsprecherschächte, weniger gewölbter Cartridge-Slot, stabilere Joy-Con-Schienen und natürlich das OLED-Display - liefert iFixit jetzt auch einen internen Rundgang. Die Teardown-Experten entdecken dabei, dass die Entwickler viele Bauteile deutlich verkleinern konnten.Eine der Anpassungen, bei denen Beobachter schnell hellhörig werden: Nintendo hat den Kühlkörper der neuen Switch deutlich verkleinert. iFixit stellt hier die Vermutung an, dass man Raum für das Scharnier des größeren Kickstands schaffen musste. Wer hier allerdings Leistungseinbußen befürchtet, kann beruhigt werden. Wie die Reparaturexperten betonen, hatte Nintendo beim ersten Switch-Modell bei der Kühlung etwas "überkompensiert", hier sei man also mit dem neuen Modell lediglich etwas "zurückgefahren".Deutliches Zeichen der Optimierung der Bauteile finden sich bei SD-Kartenleser und Kopfhörerbuchse. Waren diese im Vorgängermodell noch auf zwei separate Platinen aufgeteilt, sind sie jetzt in einem Bord zusammengefasst. Bei den Lautsprechern, die hinter den neuen Schächten sitzen, gönnt sich Nintendo dafür etwas mehr Platz. Diese kommen jetzt in einem eigenen Gehäuse, was die Klangeigenschaften verbessern sollte.Neben Optimierung gibt es für willige Bastler aber auch Enttäuschung. War der Speicher bei den bisherigen Switch-Modellen ein modulares Bauteil, ist dieser bei der Switch OLED jetzt Teil des Motherboards. Diese Entscheidung sorgt dann auch dafür, dass das neue Modell eine leicht schlechtere Bewertung bei der Reparierbarkeit erhält als der Vorgänger. Mit einem Score 7 von 10 schneidet aber auch die Switch OLED gut ab.