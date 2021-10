FritzApp TV für iPhone: Neues Update behebt Audio-Probleme

AVM hat für die Smartphone-App FritzApp TV für iOS ein Update nachgereicht. Nach den Verbesserungen für die anderen FritzApps gibt es jetzt für alle Kabel-Kunden mit FritzBox eine Aktualisierung, die Probleme mit der Audiowiedergabe über Bluetooth beim Fernsehen behebt.

Es stehen vor allem Optimierungen für die FritzApp TV für iOS an, sowie einige Fehlerbereinigungen. Das Update wird allen Nutzern empfohlen und kann am einfachsten über die Auto-Update-Funktion direkt auf dem Smartphone oder über den App Store von Apple bezogen werden. Laut AVM handelt es sich um ein kleines Wartungsupdate. Dabei behebt Alm zwei verschieden Probleme, die Nutzer gemeldet hatten. Neben Problemen bei der Audiowiedergabe über Bluetooth, zum Beispiel mit Kopfhörern oder smarten Lautsprechern, wurde auch ein Fehler in der Anzeige der Senderlogos behoben. Weitere Details werden nicht genannt. Wir haben die kompletten Release-Notes am Ende des Beitrags angefügt.Weitere Änderungen sind nicht bekannt. AVM bittet Nutzer der App zudem noch, ihnen wie gehabt gern weiteres Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps zu verbessern und Probleme schneller auszumerzen.Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche können an AVM übermittelt werden. Die Aktualisierung für die FritzApp TV für iOS auf Version 2.0.2 steht ab sofort zur Verfügung. Mit FritzApp TV für iOS lassen sich als Kabel-Kunde alle unverschlüsselten Kabel-TV Sender sehen, wenn man dazu entweder eine FritzBox Cable mit TV-Streaming-Funktion oder einem FritzWLAN Repeater DVB-C einsetzt. Das TV-Signal vom Kabel-TV-Anschluss wird dann über WLAN oder LAN im ganzen Heimnetz verteilt. Mindestvoraussetzung ist ein iPhone oder iPad ab iOS 12.