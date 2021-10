31 Lautsprecher, 1750 Watt: Mercedes-Benz bietet bald Dolby Atmos

Mercedes will in Sachen Klang bei seinen Autos in den nächsten Gang schalten. Zusammen mit deutschen Audiospezialisten bestückt man deshalb ab nächstem Jahr die ersten Modelle mit Dolby Atmos. Das Soundsystem setzt auf 31 Lautsprecher und insgesamt 1750 Watt Leistung.

Da macht es im Innenraum ganz schön BrummBrumm

31 Lautsprecher,

Sechs 3D-Lautsprecher, die ihren Klang von oben abstrahlen,

Vier ohrnahe Lautsprecher in den Vordersitzen

18,5-Liter-Subwoofer

8 Schallwandler (zwei pro Sitz)

2 Verstärker

1750 Watt Leistung

Klarer Luxus

Zunächst die klare Einschränkung: Die Mercedes A-Klasse wird man in den nächsten Jahren wohl noch nicht mit Dolby-Atmos-Option bekommen. Wie der Konzern heute ankündigt, ist das vollmundig versprochene "ultimative Audioerlebnis im Auto" vorerst der Spitzen- und Oberklasse vorbehalten. So darf zunächst Mercedes Maybach ab dem Sommer 2022 mit besserem Sound glänzen, "kurz danach" soll dann auch die S-Klasse und andere Modelle mit dem neuen MBUX-System ihr Audio-Upgrade bekommen.Den neuen akustischen Ansprüchen will man dank der Zusammenarbeit mit den deutschen Audiospezialisten von Burmester gerecht werden. Diese sind für die Entwicklung von hochwertigen Komponenten im audiophilen High-End-Bereich bekannt und mit ihrer Technik schon in anderen Mercedes-Modellen wie der 2020er S-Klasse vertreten. Und so vertraut man auch für die Umsetzung der Dolby Atmos auf ein ausgefeiltes hochwertiges "4D-Soundsystem".Mercedes macht keinen Hell daraus, wie man Dolby Atmos einordnet: als Luxus-Feature. Mit Maybach und S-Klasse wird man auf jeden Fall mit die ersten Autos der Welt bieten können, die das zertifizierte multidimensionale Klangerlebnis mitbringen. Aktuell muss einem das "Burmester High-End 4D-Surround-Soundsystem" in der S-Klasse 7.913,50 Euro zusätzlich wert sein. Das Atmos-Upgrade wird wohl noch etwas darüber liegen.