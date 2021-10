TPM Carte Blanche: Hacker umgehen Surface Pro 3-Sicherheitsfunktion

Microsoft hat eine Schwachstelle der Surface Pro 3 Tablets behoben, die eine Umgehung der Sicherheitsfunktionen ermöglicht. Erst jetzt gibt es dazu Details, das Update wurde zum Patch-Day gestartet. Nutzer sind daher aufgerufen, schnellstmöglich zu aktualisieren.

Bösartige Geräte können sich als "sicher" ausgegeben

Evil Maid-Angriff

Windows 10: Kumulativer Patch

Die Sicherheitslücke ermöglicht es Angreifern, manipulierte Geräte in Netzwerke einzuschleusen. Die Sicherheitslücke wurde von Google-Sicherheitsforschern entdeckt und "TPM Carte Blanche" (zu deutsch TPM "Freifahrtschein") genannt. Details dazu findet man bereits unter CVE-2021-42299. Die Schwachstelle kann in hochkomplexen Angriffen von Angreifern ausgenutzt werden, die Zugriff auf die Anmeldedaten oder physischen Zugang zum Gerät haben. Wie Bleeping Computer nun meldet, hat Microsoft eine Sicherheits-Aktualisierung am Oktober Patch-Day bereitgestellt, die dieses Problem anspricht. Es wird daher dringend empfohlen, dass Update durchzuführen. Soweit bekannt ist, sind nur Surface Pro 3 Tablets betroffen. Neuere Surface-Geräte wie das Surface Pro 4 und das Surface Book sind nicht anfällig.Durch die Ausnutzung der Sicherheitslücke CVE-2021-42299 können Angreifer die TPM- und PCR-Protokolle manipulieren, um falsche Attestierungen zu erhalten. Damit können sie den Validierungsprozess des Health Checks kompromittieren und alle Sicherheitsvorkehrungen umgehen. Geräte verwenden die sogenannten Plattform-Konfigurationsregister (Platform Configuration Registers, PCRs), um Informationen über die Geräte- und Softwarekonfiguration aufzuzeichnen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Startvorgang sicher und geschützt ist. Windows verwendet diese PCR-Messungen, um den Gerätezustand (Health Check) zu bestimmen.Ein kompromittiertes Gerät kann sich allerdings als sicheres Gerät ausgeben, indem es beliebige Werte in die PCR-Banken (Platform Configuration Register) einfügt. "Der Angreifer kann einen bootfähigen Linux-USB-Stick vorbereiten, um die erforderlichen Interaktionen mit dem Zielgerät zu minimieren (z. B. als Evil Maid-Angriff)", erklärt Chris Fenner, der Google-Software-Ingenieur, der den Fehler fand. Fenner veröffentlichte am Montag auch Proof-of-Concept (Poc)-Exploit-Code, der zeigt, wie die Schwachstelle ausgenutzt werden könnte.Es ist möglich, dass andere Geräte, einschließlich Nicht-Microsoft-Geräte, die ein ähnliches BIOS verwenden, ebenfalls anfällig sind. Bisher sind die Details dazu, die Microsoft veröffentlicht hat, aber sehr wenige. Beim Patch-Day tauchte die Behebung der Sicherheitslücke auch nicht in den Security-Warnungen auf.