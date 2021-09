Update: Corona-Warn-App informiert über Auffrischungsimpfungen

Das Robert Koch-Institut hat ein wichtiges Funktions-Update für die Corona-Warn-App veröffentlicht, mit der sich nun auch Druckversionen der Impfzertifkate erstellen lassen. Zudem startet die Möglichkeit, sich an mögliche Auffrischungsimpfungen erinnern zu lassen.

Corona-Warn-App Version 2.10.1 Dieses Update bietet Ihnen neben Fehlerbehebungen folgende neue und geänderte Funktionen:



Die App kann Ihnen nun eine Mitteilung anzeigen, die Sie über eine eventuell anstehende Auffrischungsimpfung informiert.

Sie können nun eine Druckversion Ihrer in Deutschland ausgestellten Zertifikate anzeigen, die es Ihnen ermöglicht, die Zertifikate als PDF-Dokument zu speichern oder auszudrucken. Dieses Update bietet Ihnen neben Fehlerbehebungen folgende neue und geänderte Funktionen:

Nextpit

Diese Änderungen starten mit App-Updates für iOS und Android per automatischer Aktualisierung. Die neue Version 2.10.1 steht allen Nutzern automatisch zur Verfügung und per Download in den App Stores bereit. Die Aktualisierung enthält eine Reihe von bereits angekündigten Funktionen, so zum Beispiel die Möglichkeit, ein Impfzertifikat als PDF-Dokument zu speichern, zu verschicken oder es erneut auszudrucken: "Falls sie das Original aus der Apotheke oder der Impfstelle verloren haben, spart ihnen diese Funktion einen erneuten Gang zur Apotheke", erklärt das App-Team nun die Neuerung. Das funktioniert allerdings nur für Zertifikate, die in Deutschland erstellt wurden.Als zweite wichtige Neuerung startet die Information in der App darüber, ob es schon Zeit für eine Auffrischungsimpfung wird. Dann kann man prüfen, ob man für eine Auffrischungsimpfung berechtigt ist. Da es derzeit aber noch keine offizielle Regelung gibt, ob und für wen eine Auffrischungsimpfung notwendig wird, bietet die App nur eine Information, die auf dem Zeitpunkt der letzten Impfung basiert. Das App-Team sagt aber, dass diese Änderung schon jetzt eingeführt wird, um später mögliche Regeln sofort umzusetzen. Wie das im Einzelnen genau geht, hat das Entwickler-Team im RKI-Blog erläutert.Dort findet man auch weitere Informationen zu den Änderungen in der Corona-Warn-App . In dem Blog erscheinen regelmäßig Informationen über Neuerungen, die noch geplant sind.