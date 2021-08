Humankind: Civilization-Konkurrent kommt auch für Xbox Game Pass

Humankind kann man am besten mit Civilization-Konkurrent beschreiben, das Spiel gilt als großer Hoffnungsträger im 4X-Genre. Für Game Pass-Spieler am PC gibt es nun eine höchst erfreuliche Nachricht, denn das Spiel kommt ab Tag 1 auch für das Spiele-Abo von Microsoft.

Hit-Kandidat für 4X-Freunde

Und das ist schon sehr bald der Fall, denn das langerwartete und auch schon mehrfach verschobene 4X-Spiel (4X steht für explore, expand, exploit and exterminate, also erforschen, erweitern, ausbeuten und ausrotten) erscheint in einer Woche, genauer gesagt am 17. August 2021. Das von den Amplitude Studios entwickelte und Sega veröffentlichte Spiel wird aber auch vom ersten Tag an für Abonnenten des Xbox Game Pass von Microsoft verfügbar sein, wie auf Twitter bekannt gegeben wurde.Wie anfangs erwähnt kann und muss man das Strategiespiel mit Civilization vergleichen, wie das große Firaxis-Vorbild spielt man in Humankind eine Zivilisation von den Anfängen der Menschheit bis in die Neuzeit. Und laut den Previews können sich Fans hier auf einen wahren Genre-Hit freuen.Offiziell beschreiben die Amplitude Studios ihr Werk folgendermaßen: "Kombinieren Sie bis zu 60 historische Kulturen, während Sie Ihr Volk von der Antike bis zur Moderne führen. Von den bescheidenen Anfängen eines neolithischen Stammes über die Babylonier in der Antike bis hin zu den Mayas in der klassischen Ära, den Umayyaden im Mittelalter, den Briten in der frühen Neuzeit und so weiter. Jede Kultur fügt ihre eigene spezielle Spielebene hinzu, was zu nahezu unendlichen Ergebnissen führt."Für PC-Spieler dürfte der August ein besonders guter Monat werden, denn bereits diese Woche erscheint mit Hades ein anderer PC-Hit. Der Rogue-like Titel gilt für viele als Spiel des Jahres 2020 und beide Veröffentlichungen dürften PC-Gamern viele, viele unterhaltsame Stunden bescheren.