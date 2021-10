Kampf gegen Aldi: Nintendo Switch bei Amazon zum neuen Bestpreis

Um die Nintendo Switch bricht ein neuer Preiskampf aus. Nach der Ankündigung einer Reduzierung bei Aldi Nord und Aldi Süd zieht jetzt auch Amazon mit und verkauft die Hybrid-Konsole mit blauen und roten Joy-Cons zum aktuellen Bestpreis von nur noch 277 Euro

Trotz Ausverkauf des OLED-Modells sinkt der Preis der Switch deutlich

Während die Markteinführung der verbesserten Nintendo Switch mit OLED-Display aufgrund eines scheinbar restlosen Ausverkaufs während der Vorbestellungsphase ins Stocken gerät, will der japanische Hersteller seine klassische Konsole deutlich vergünstigt in die Haushalte bringen. Offiziell wurde der Preis auf 299,99 Euro gesenkt, den Aldi Süd in der vergangenen und Aldi Nord in dieser Woche schlagen. Das Nachziehen von Amazon war abzusehen, jedoch nicht, dass dabei ein neuer Bestpreis entsteht.Abseits von diversen Rabattaktionen (z.B. Black Friday) und dem einen oder anderen dubiosen Händlerangebot war die Nintendo Switch seit über einem Jahr nicht mehr so günstig zu haben. Grund dafür könnte eine sinkende Nachfrage sein, da viele Spieler bereits während der andauernden Coronavirus-Pandemie bei diversen Deals zugeschlagen haben. Im Gegensatz zu den Konkurrenten Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) war die Switch als einzige Current-Gen-Konsole aufgrund von hoher Vorproduktion nahezu dauerhaft erhältlich.Das Interesse an der Nintendo Switch dürfte jedoch wieder steigen, nachdem die Japaner nicht nur die Unterstützung für Bluetooth-Kopfhörer eingeführt haben, sondern über ihren Online-Dienst zukünftig auch N64- und Sega Mega Drive-Spiele anbieten werden. Hinzu kommen diverse Klassiker aus dem NES- und SNES-Universum, die bereits seit vielen Monaten mit Hilfe der Nintendo Switch ihren zweiten Frühling feiern. Leistungstechnisch unterscheiden sich die aktuelle Konsole und das kommende OLED-Modell übrigens nicht voneinander.