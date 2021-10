Leere Lager: Nintendo Switch OLED-Modell startet in Deutschland

Die Nintendo Switch mit OLED-Display feiert heute ihren Marktstart in Deutschland - doch die Lager scheinen leer. Wer nicht rechtzeitig vorbestellt hat, wird voraussichtlich bis November auf die verbesserte Hybrid-Konsole warten müssen. Die ältere Generation ist weiterhin verfügbar.

OLED-Modell: Vorteile vor allem als Handheld für mobile Spieler

Nintendo

Eine hohe Nachfrage und die anhaltenden Lieferengpässe bei Elektronikkomponenten sorgen dafür, dass Nintendo den hiesigen Marktstart des Switch OLED-Modells ohne viel Lärm abhalten wird. Wirft man einen Blick in den Preisvergleich , sind die Angebote beschränkt und die Lieferzeiten hoch. Während Amazon keine Bestellungen mehr entgegennimmt, prognostizieren Media Markt und Saturn eine Verfügbarkeit frühestens im November. In einigen Filialen vor Ort dürften Interessenten jedoch Glück haben können (z.B. in Berlin). Eine Abholung sollte dabei jedoch am besten im Vorfeld online reserviert werden.Während sich das OLED-Modell das Schicksal mit der Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) zu teilen scheint, ist die klassische Nintendo Switch weiterhin auf Lager . Die Unterschiede zwischen den beiden Konsolen-Revisionen sind dabei nur für mobile Spieler interessant, welche die Switch abseits des USB-C-Docks als Handheld nutzen. Hier spielt das OLED-Display seine Farb- und Kontrastvorteile aus und der verbesserte Standfuß sorgt für einen stabileren Halt im Tischmodus.Leistungsvorteile werden zwischen der Nintendo Switch und dem OLED-Modell nicht festgestellt werden können. Beide setzen auf den optimierten Nvidia Tegra X1-Chip, der den internen Bildschirm der Konsole mit einer 720p-Auflösung befeuert und über das mitgelieferte Dock am Fernseher maximal 1080p (Full-HD) erreicht. Das Hauptaugenmerk liegt bei Nintendo selten auf der Hardware, sondern auf den Exklusivtiteln der Mario-, Zelda- und Pokémon-Universen. Dieser Tage steht zudem das hochgelobte Metroid Dread im Mittelpunkt.