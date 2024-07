Nintendo bringt Joy-Con Lade-Dock - sieben Jahre nach Start der Switch

Nintendo hat überraschend erstmals ein offizielles Ladedock für die Joy-Con-Controller der Spielkonsole Switch vorgestellt. Trotz des weit fortgeschrittenen Lebenszyklus der aktuellen Nintendo-Konsole soll das neue Zubehörprodukt ab dem Herbst in den Handel kommen.

Manche Neuankündigungen überraschen angesichts des verhältnismäßig hohen Alters der Nintendo Switch durchaus. So hat der japanische Spielekonzern Nintendo heute den sogenannten Joy-Con Charging Stand (Two-Way) über X/Twitter angekündigt, obwohl die Switch mittlerweile bereits seit sieben Jahren auf dem Markt ist.Der Ladeständer macht genau das, was sein Name bereits vermuten lässt: Er dient als Halter für einen oder zwei Joy-Con-Controller, wenn diese abseits der Spielkonsole geladen werden sollen. Befindet sich die Konsole zum Beispiel in ihrem Dock, kann man Controller mit dem Charging-Stand zum Laden aufstellen. Weil der Ständer modular gestaltet ist, lässt sich das Verbindungsstück, in welches die Joy-Cons links und rechts eingeschoben werden, auch vom Ständer abnehmen.Auf diese Weise kann an die Controller während des Ladevorgangs auf Wunsch auch in der Hand halten, um sie in einem Formfaktor wie ein Pro-Controller weiterzunutzen. Dabei lässt sich übrigens auch das Ladekabel einfach abnehmen. Nintendo legt zwar jeder Switch ab Werk einen Adapter bei, mit dem sich die Joy-Cons auf Wunsch zu einem größeren Controller zusammenstecken lassen, doch fehlt diesem schon seit der Markteinführung ein USB-Port.Nintendo zufolge wird der Joy-Con Charging Stand (Two-Way) ab dem 17. Oktober 2024 im Handel erhältlich sein. Es dauert also noch einmal ganze drei Monate, bis das Produkt tatsächlich verfügbar sein wird. Bis dahin können die Switch-Fans genauso weitermachen wie bisher und einfach eines der zahlreichen Zubehörprodukte nutzen, das genau diese Funktionalität schon seit dem Erscheinen der Switch vor sieben Jahren bietet - nur ohne Nintendo-Logo. Einen Preis nannte Nintendo übrigens bislang nicht.