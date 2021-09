New World: Server zu Amazons MMO-Hoffnung öffnen jetzt ihre Pforten

Die Server von New World sind jetzt live. Nach diversen Verschiebungen feiert das erste Online-Rollenspiel der Amazon Game Studios heute seinen Release. Für deutschsprachige Spieler stehen acht Welten zur Verfügung und der Hype auf der Streaming-Plattform Twitch steigt.

Entwickler nehmen Feedback der New World-Community ernst

Amazon Game Studios

Neben Allzeitfavoriten wie World of Warcraft (WoW), The Elder Scrolls Online (TESO), Guild Wars 2 und Final Fantasy XIV Online gehört New World derzeit zu den meist erwarteten MMORPGs der westlichen Welt. Die Entwicklung führte holprig über erste Survival-Ideen bis hin zum jetzt veröffentlichten Stand mit klassischen Quests, Dungeons, einem Action-Combat-System und den gewissen Fokus auf ein "Player vs. Player"-Endgame (PvP).Dass die Spielewelt Aeternum erst jetzt ihre Pforten öffnet, ist den Spielern der Open- und Closed Beta- sowie Alpha-Phasen (hoch) anzurechnen, auf deren Feedback die Entwickler der Amazon Game Studios auch in letzter Minute noch eingegangen sind und den Release um einen Monat auf den heutigen 28. September 2021 verschoben haben. Pünktlich um 8 Uhr deutscher Zeit fiel jetzt der Marktstart des Online-Rollenspiels in Deutschland.New World gilt als so genannter Buy-to-Play-Titel, ein MMORPG, das ohne monatlich zu zahlendes Abonnement auskommt. Als weitere Einnahmequelle bietet Amazon einen In-Game-Shop für kosmetische Gegenstände an. Diese ermöglichen es Spielern ihren Charakter zu personalisieren, ohne jedoch eine spielerischen Vorteil gegenüber anderen Charakteren der Spielwelt zu erhalten. Das Thema "Pay to win" (P2W) wurde von der MMO-Gemeinschaft im Vorfeld stark kritisiert und ist somit - Stand jetzt - kein Thema für New World.Interessenten können sich New World in der Standard-Edition für 39,99 Euro oder der Deluxe-Edition für 49,99 Euro sowohl direkt bei Amazon oder im Steam Store zulegen. Das Spiel ist ausschließlich für Windows-PCs erhältlich. Via Twitch veranstalten die Amazon Game Studios zudem diverse Events mit exklusiven kosmetischen Gegenständen.