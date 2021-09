Chip-Engpass: Opel macht Werk in Eisenach für den Rest des Jahres zu

Die Autohersteller hangelten sich bisher monatsweise durch die Chip-Versorgungskrise. Bei Opel ändert sich das nun: Der Hersteller macht sein Werk in Eisenach in diesem Jahr überhaupt nicht mehr auf, da die Lage sich ohnehin kaum bessern wird.

Weniger SUVs

"Die globale Automobilindustrie befindet sich aufgrund der anhaltenden Pandemie und einem weltweiten Mangel an Halbleitern in einer Ausnahmesituation. In dieser anspruchsvollen und unsicheren Lage plant Stellantis, Anpassungen der Produktion vorzunehmen", erklärte ein Sprecher laut einem Bericht der Tagesschau . Stellantis ist der Mutterkonzern der Marke Opel.Wie das Unternehmen mitteilte, habe man für die Beschäftigten Kurzarbeit beantragt. Betroffen seien in dem Fall rund 1300 Mitarbeiter. Derzeit ist auch noch völlig unklar, ob die Maßnahme nur bis zum Jahresende andauern wird. Wenn sich die Lage beim Komponenten-Nachschub nicht spürbar verbessert, kann es gut sein, dass Opel Eisenach auch im kommenden Jahr erst einmal geschlossen bleibt.Das Unternehmen konnte derweil keine Schätzung darüber abgeben, wie viele Autos durch die Werksschließung über die kommenden Monate hinweg nicht gebaut werden. Denn die Planungen sind aufgrund der Situation ohnehin bereits mehrfach angepasst und nach unten korrigiert worden. An dem Standort wurde zuletzt auch nur noch das SUV Grandland gebaut. Die Fahrzeuge Adam und Corsa wurden hier zwar auch über einige Zeit produziert, doch liefen diese Arbeiten bereits 2019 aus.Für die Region um die Stadt in Thüringen ist die Werksschließung von einiger Tragweite. Denn es sind nun nicht nur die 1300 Opel-Mitarbeiter, die mit weniger Geld für den Rest des Jahres zuhause sitzen. Um das Werk herum sind auch diverse Zulieferer-Betriebe und Dienstleister angesiedelt, die zu einem guten Teil von der Autofabrik leben und nun ebenso sehen müssen, wie sie die kommende Zeit überstehen.