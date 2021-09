Google könnte Suchfunktion für TikTok- & Instagram-Videos bekommen

Google könnte bald damit beginnen, die bei TikTok und Instagram veröffentlichten Videos über seine Suchmaschine auffindbar und damit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Derzeit soll es entsprechende Verhandlungen zwischen den Betreibern der Videodienste und dem Internetkonzern geben.

Google-Suchmaschine findet bisher nur Reuploads

Wie das US-Magazin The Information unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der beteiligten Unternehmen berichtet, verhandelt Google derzeit mit dem chinesischen Onlinegiganten Bytedance und Facebook darüber, die bei TikTok und Instagram veröffentlichten Videos von seiner Suchmaschine zu indizieren und damit in die Ergebnisse aufzunehmen.Sollte es tatsächlich eine Übereinkunft zwischen Google und den Betreibern der Social-Media-Dienste geben, sollte es künftig möglich sein, Videos von TikTok und Instagram bei der Suche nach populären Schlüsselwörtern über Google aufzufinden. Bisher ist dies schlicht nicht möglich, weil Google nicht in der Lage ist, die Kurzvideos der beiden extrem beliebten Plattformen in seinen Suchindex aufzunehmen.Sucht man aktuell also nach Instagram- oder TikTok-Videos zu bestimmten Themen, findet man fast ausschließlich Re-Uploads der Clips, die meist ohne Zustimmung der ursprünglichen Ersteller auf Plattformen wie YouTube von Dritten veröffentlicht wurden. Mit einem offiziellen Deal könnte sich dies in Zukunft ändern.Google hatte bereits im letzten Jahr mit der Erprobung einer Übersicht für "Kurze Videos" in der mobilen Version seiner Suchmaschine begonnen, in der man letztlich auch Clips von TikTok und Instagram anzeigen ließ. Die Erprobung dieses Features läuft in einigen Regionen noch immer, doch erst mit entsprechenden Abkommen mit Facebook und Bytedance könnte es breiter verfügbar gemacht werden.Aktuell gibt es bereits eine Kooperation zwischen Google und Twitter , in dessen Rahmen der Internetkonzern dem Kurznachrichtendienst eine Lizenzgebühr dafür zahlt, Tweets in den Suchergebnissen einbetten zu dürfen. Noch sollen zwar Verhandlungen laufen, aber durchaus die Möglichkeit bestehen, dass Bytedance und Facebook doch nicht mit Google kooperieren werden.