Google startet Shortcut zum Löschen der letzten 15 Minuten Suchverlauf

Google startet für Smartphone-Nutzer eine praktische Änderung für die Löschung der Such-Historie. Neben der Funktion, den Verlauf automatisch nach drei, 18 oder 36 Monaten löschen zu lassen, kann man nun auch mit einem Klick den Suchverlauf der letzten 15 Minuten löschen.

So aktiviert ihr die automatische Löschung oder die 15-Minuten-Löschung

Mit Trick jetzt aktivieren

Dieses Feature kommt zunächst für die Google-iOS-App und soll später auch für Android-Nutzer verfügbar sein. Der neue Lösch-Knopf bereinigt die Historie um den Suchverlauf der letzten 15 Minuten. Das Ganze ist eine Ergänzung zu den bestehenden automatischen Löschfunktionen für den Suchverlauf und wurde von Google bereits auf der Konferenz I/O 2021 als eine Möglichkeit zum schnellen Löschen von Suchanfragen in den Apps für Android und iOS angekündigt . Diese neue Verknüpfung startet jetzt für iOS in die Verteilung. Bis alle Nutzer die Neuerung erhalten haben, kann es dauern.Das Update auf die neue Funktion kann man laut einem Nutzerbericht auch "forcieren". Wir haben es ausprobiert und es funktionierte: Dazu öffnet man die Google-App, loggt sich ein und klickt auf sein Account-Bild.Dort stand bisher im Menü nur "Suchverlauf", neu nun neben "Suchverlauf" auch "Die letzten 15 Minuten löschen". Falls ihr Letzteres noch nicht seht, klickt einfach auf "Suchverlauf", aktiviert oder deaktiviert einmal das automatische Löschen wie es auf dem Display angezeigt wird und beendet im Anschluss die App. Wenn ihr die App dann neu öffnet und wieder über das Account-Bild in das Menü wechselt, steht unter "Suchverlauf" jetzt auch neu "Die letzten 15 Minuten löschen".Die Option ist ein "Shortcut" für das Löschen der letzten Einträge. Man kann auf der Übersichtsseite aber genauso auch einzelne Einträge löschen, die Automatik nutzen oder den Suchverlauf gar nicht erst speichern. Diese neue Option soll später in diesem Jahr noch für Android veröffentlicht werden.