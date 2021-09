Galaxy M52 5G: Samsung stellt neues Mittelklasse-Smartphone vor

Der südkoreanische Smartphone-Hersteller Samsung hat mit dem Galaxy M52 5G ein neues Mittelklasse-Modell auf den Markt gebracht. Das neue Gerät verfügt über einen Snapdragon 778G-SoC und soll auch hier­zu­lan­de erhältlich sein. Zum Preis gibt es noch keine Informationen.

Gerät erscheint ohne Kopfhörer-Buchse

Galaxy M52 5G in drei Farben verfügbar

Samsung

Das Super AMOLED-Display des Samsung Galaxy M52 5G soll 6,7 Zoll groß sein und eine FHD+-Auflösung mit sich bringen. Der Bildschirm unterstützt eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Während die Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln auflöst, kommt auf der Rückseite eine Triple-Kamera mit einem 64-Megapixel-Hauptsensor zum Vorschein. Außerdem wurden eine Zwölf-Megapixel-Ultraweitwinkellinse sowie ein Fünf-Megapixel-Makrosensor verbaut. Der Snapdragon 778G wird von sechs Gigabyte RAM unterstützt.Der interne Speicher ist 128 Gigabyte groß und mit Hilfe einer MicroSD-Karte auf bis zu ein Terabyte erweiterbar. An der Seite ist ein Fin­ger­ab­druck-Scan­ner platziert. Das Samsung Galaxy M52 5G besitzt Support für Dolby Atmos, WLAN-ax und Bluetooth 5.0. Der Prozessor ist an ein 5G-Modem angebunden. Auf eine Klinken­-Buchse müssen die Besitzer verzichten, sodass analoge Kopfhörer über einen Adapter verbunden werden müssen.Als Betriebssystem kommt Android 11 und als Oberfläche die One UI 3.1 zum Einsatz. Der Akku ist 5000 mAh groß und kann über ein USB-C-Kabel mit bis zu 25 Watt aufgeladen werden. Das Smartphone misst 164,2 x 76,4 x 7,4 Millimeter und ist 173 Gramm schwer. Die Käufer können zwischen den drei Farben Schwarz, Weiß und Blau wählen. Aktuell ist noch unklar, ab wann und zu welchem Preis das Galaxy M52 5G ausgeliefert werden soll.