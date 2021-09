Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Riesen-Tablet mit 14,6-Zoll-Display?

Samsung hat offenbar im wahrsten Sinne des Wortes Großes vor, wenn es um künftige Tablets geht. Mit dem Galaxy Tab S8 Ultra plant der koreanische Hersteller wohl sein bisher größtes Android-basiertes Tablet, denn das Gerät soll mit einem gigantischen, fast 15 Zoll großen Bildschirm aufwarten.

Großes Display, großer Akku

Noch ist das Ganze natürlich nicht offiziell, doch dürften die jetzt veröffentlichten ersten Angaben zum sogenannten Samsung Galaxy Tab S8 Ultra durchaus vertrauenswürdig sein. Über Twitter hat der für sein großes Interesse an Samsung bekannte Nutzer IceUniverse jüngst erste technische Daten zu dem neuen Riesen-Tablet veröffentlicht.Konkret heißt es, dass das Gerät die Modellnummer SM-X906 tragen soll, wobei der Post ausdrücklich von der Variante SM-X906B spricht, bei der es sich um eine 5G-fähige Ausgabe des Tablets handeln dürfte, die unter anderem in Europa auf den Markt kommen sollte. Jedenfalls nutzen die hierzulande angebotenen Modelle aktueller Tablets und Smartphones das gleiche Schema für die Modellnummer.Das Galaxy Tab S8 Ultra wird dem Post zufolge mit einem 14,6 Zoll großen Display ausgerüstet sein, bei dem es sich - vermuten wir jedenfalls mal - um ein SuperAMOLED-Panel handeln wird. Die Auflösung des gigantischen Bildschirms wird mit 2960 x 1848 Pixeln beziffert und würde damit angenehm hoch ausfallen.Um dieses doch sehr große Display zu befeuern, setzt Samsung angeblich auf einen entsprechend großen Akku, der mit einer Kapazität von 11500mAh aufwarten soll. Noch ist offen, wann und mit welchen weiteren Ausstattungsmerkmalen das neue Galaxy Tab S8 Ultra auf den Markt kommen soll. Es dürfte das größte Modell einer Serie von Tablets sein, die mindestens ein kleineres Gerät umfasst.Bisher bietet Samsung keine Tablets mit dem Namenszusatz "Ultra" an, sondern verkauft neben dem Basismodell der aktuellen Galaxy Tab S7-Serie lediglich das Galaxy Tab S7 Plus. Mit der Einführung eines Ultra-Tablets könnte man sich künftig dem bei der Galaxy S-Serie von Top-Smartphones verwendeten Konzept anpassen, gleich drei High-End-Geräte anzubieten.