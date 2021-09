Star Trek: Strange New Worlds - das ist die Crew der ersten Enterprise

In Star Trek: Strange New Worlds bricht die Enterprise zu neuen Abentuern auf und zwar eine, die es noch nicht so oft zu sehen gab, nämlich jene, die man im allerersten Star Trek-Piloten The Cage (1965) sehen konnte. Damals gab es zwar bereits Mr. Spock, Kapitän war aber Christopher Pike. Star Trek: Strange New Worlds erzählt die Geschichte dieser Crew, aber natürlich mit modernen Effekten und ähnlichem. In diesem Video stellt sich die neue Crew vor.