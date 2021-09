Embargo gegen Huawei: USA drohen weiter mit der großen Keule

Die US-Regierung will nicht vor weiteren Maßnahmen gegen den chinesischen Telekommunikationsausrüster und Hardware-Hersteller Huawei zurückschrecken, falls dies nötig werden sollte. Dies erklärte die Biden-Administration als Reaktion auf entsprechende Forderungen.

US-Handekssekretärin: Wir haben Huawei weiter auf dem Kieker

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, hat US Commerce Secretary Gina Raimondo, die in ihrer Position für die Sanktionen gegen Huawei verantwortlich ist, jüngst verkündet, dass man durchaus weitere harte Schritte gegen Huawei unternehmen könne, wenn dies notwendig werden sollte. Sie drohte damit dem chinesischen Unternehmen indirekt und reagiert auf Druck von Politikern aus der republikanischen Partei.Raimondo zufolge ist Huawei weiterhin anfällig für Zwänge der chinesischen Regierung, die das Unternehmen zur Unterstützung von Spionageversuchen bewegen könnten. Sie habe bereits gezeigt, dass sie und ihre Behörde rigoros gegen Huawei vorgehen könnten und dies auch in die Tat umgesetzt worden sei. Die Republikaner müssten nicht besorgt sein, dass die Biden-Regierung nicht ebenfalls bereit ist, Huawei in seine Schranken zu weisen. Wenn nötig, werde man deshalb auch mehr gegen Huawei tun, so die Handelssekretärin weiter.Ob Raimondo nun kurz davor steht, die von Huawei abgetrennte Smartphone-Marke Honor ebenfalls auf die Embargoliste zu setzen, blieb zunächst offen. Man werde weiter an den Exportkontrollen von US-Produkten und Technologien arbeiten, hieß es lediglich. Erst im August hatten 14 republikanische Mitglieder des US-Repräsentantenhauses gefordert, auch Honor auf die sogenannte Entity List zu setzen.Sie verwiesen damals auf Angaben von Marktbeobachtern, laut denen Honor nur wieder Zugriff auf all jene Halbleiterprodukte und Software habe, die dem Unternehmen ohne eine Abspaltung von Huawei nicht zugänglich gewesen wären. Allerdings vertreibt Honor anders als Huawei auch keine Basisstationen und andere Hardware für den Aufbau und Betrieb von Mobilfunknetzen, sondern nur die für deren Nutzung verwendeten Endgeräte in Form von Smartphones, Tablets und Notebooks.