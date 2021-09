Google Pixel 6 (Pro): Neue Infos zu den technischen Daten geleakt

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Pixel 6 (Pro) tauchen weitere Informationen rund um die voraussichtliche technische Ausstattung der Google-Smartphones auf. Umfangreiche Leaks bestätigen unter anderem die Prognosen zu Displays, Kameras, Active Edge und Co.

Hochauflösendes 120-Hz-OLED, Octa-Core-Chip und 50-MP-Kameras

Google

Die Kollegen von XDA Developers konnten neue Informationen zum für Mitte Oktober erwarteten Google Pixel 6 (Pro) in Erfahrung bringen, welche die wenigen noch übrigen Wissenslücken rund um die Smartphones schließen dürften. Unbestätigten Leaks zufolge soll das Pro-Modell des kalifornischen Herstellers unter anderem auf die vorab diskutierte Active-Edge-Technologie mit "drückbaren" Seitenrändern zur Aktivierung des Google Assistant verzichten. Diese Sonderfunktion dürfte jedoch über die neue Quick-Tab-Option an der Rückseite der Geräte realisiert werden.Weiterhin bestätigen die neuen Details das lang erwartete Battery-Share-Feature, über welches ein umgekehrtes kabelloses Laden von anderen Smartphones und vor allem Zubehör ermöglicht werden soll. Aus technischer Sicht werden hingegen viele Eckdaten des voraussichtlich 6,67 Zoll großes OLED-Display des Google Pixel 6 Pro bestätigt. So ist die Rede von einer 3120 x 1440 Pixel-Auflösung bei bis zu 120 Hz. Ob eine variable Bildwiederholrate integriert wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht geklärt werden.Aus kürzlich aufgetauchten Benchmark-Ergebnissen gelangten zudem erste Details des neuen Google Tensor-Chips an die Öffentlichkeit, dessen Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,84 GHz arbeitet, von bis zu 12 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird und eine Mali-G78-GPU aufweist. Der jüngst veröffentlichte Bericht bestätigt zudem die Prognosen rund um die Kameras des Pixel 6 Pro. So wird das Smartphone allem Anschein nach mit einer Triple-Kamera und Sensoren mit bis zu 50 Megapixel (u.a. Samsung GN1) ausgeliefert, während für die Selfie-Kamera ein Sony IMX663-Sensor mit 12 Megapixeln erwartet wird.Zu den weiteren geleakten Eckdaten des Android 12-Smartphones sollen ein 5000-mAh-Akku, ein Einstiegsmodell mit 128 GB Flash-Speicher und zeitgemäße Features wie Wi-Fi 6 und ein Unter-Display-Fingerabdruckleser gehören. Die Vorstellung des Google Pixel 6 (Pro) wird derzeit am 19. Oktober 2021 erwartet.