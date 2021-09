Nintendo Switch: LCD-Modell soll ab Montag günstiger erhältlich sein

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte die Standard-Version der Nintendo Switch bald deutlich günstiger zu haben sein. Bereits in der nächsten Woche soll die unverbindliche Preisempfehlung gesenkt werden. Hierfür dürfte das demnächst verfügbare OLED-Modell verantwortlich sein.

OLED-Modell erscheint am 8. Oktober

Momentan schlägt die Standard-Version des Handheld-Hybriden hierzulande mit 329 Euro zu Buche. Informationen von Nintend'Alerts zufolge plant der japanische Konsolen-Hersteller, den Preis auf etwa 270 Euro zu senken. Damit würde es sich um die erste Anpassung seit dem Launch im März 2017 handeln. Ob der Preis auch außerhalb des europäischen Markts gesenkt wird, ist unklar. Bisher hat sich Nintendo noch nicht selbst zu dem Thema geäußert.Da in wenigen Wochen ein neues Switch-Modell erscheint, wäre eine Senkung des Preises durchaus plausibel. Am 8. Oktober wird eine überarbeitete Version der Nintendo-Konsole das Licht der Welt erblicken. Das neue Modell besitzt einen OLED-Bildschirm und einen stabileren Kickstand. Außerdem wurde der interne Speicher vergrößert. In die Docking-Station der OLED-Variante wurde ein LAN-Anschluss eingebaut. Für das neue Modell sollen ungefähr 360 Euro fällig werden. Sollte Nintendo an der UVP festhalten, dürften sich die meisten Käufer aufgrund der geringen Preisdifferenz für die OLED-Version entscheiden.Damit wäre es denkbar, dass das Standard-Modell kaum noch verkauft wird. Mit der Preissenkung könnte die alte Variante als preiswertere Alternative dienen. Natürlich sollte beachtet werden, dass es sich derzeit nur um ein Gerücht handelt und die Preissenkung nicht garantiert ist. Ob der Preis am Montag tatsächlich reduziert wird, bleibt daher abzuwarten.