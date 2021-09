Nintendo Switch: Hinweise auf neuen Retro-Controller & N64-Spiele

Wer ein Nintendo Switch Online-Abo besitzt, könnte bald auch N64-Spiele auf der Hybrid-Konsole spielen. Ein Eintrag bei der FCC deutet darauf hin, dass der Publisher momentan an einem Retro-Controller im N64-Design arbeitet. Das Gerät könnte in den nächsten Monaten erscheinen.

Launch wohl in den nächsten Monaten

Wie Videogameschronicle schreibt, hat Nintendo Pläne für einen neuen Switch-Controller bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FCC eingereicht. Das Gerät wird über den USB-Port des Docks aufgeladen, sodass es sich definitiv nicht um einen Joy-Con handelt. Der Controller besitzt die Modell-Nummer HAC-043 und wird drahtlos mit der Konsole verbunden.Obwohl die meisten Details zu dem Gerät nicht veröffentlicht wurden, deuten die Dokumente darauf hin, dass es sich um eine Neuauflage des N64-Controllers handelt. Die Positionen der FCC-Kennzeichnungen sollen dem Layout des alten N64-Controllers entsprechen.Da die FCC konkrete Details 180 Tage lang geheim hält, könnte der Retro-Controller in den kommenden Monaten das Licht der Welt erblicken. Es wäre also denkbar, dass Nintendo die Neuauflage des N64-Controllers Ende 2021 oder im Frühjahr 2021 auf den Markt bringt. Im gleichen Zeitraum könnte dann auch ein Update für Nintendo Switch Online erscheinen. Damit hätten Switch-Besitzer dann die Option, verschiedene N64-Titel auf dem Handheld-Hybriden zu zocken. Sollten N64-Spiele tatsächlich ein Comeback auf der Switch feiern, so ist davon auszugehen, dass Klassiker wie "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" und "Pokémon Stadium" in der Switch Online-Mitgliedschaft enthalten sein werden.Das könnte allerdings dazu führen, dass der Preis für das Abonnement angehoben wird. Alternativ könnte Nintendo auch ein differenziertes Abo-Modell mit unterschiedlichen Tarifen einführen. Um N64-Games spielen zu können, wäre dann eine teurere Mitgliedschaft er­for­der­lich. Natürlich sollte beachtet werden, dass es sich hierbei nur um Gerüchte handelt und Nintendo bisher kein Statement zu möglichen Änderungen bei Switch Online abgegeben hat.