Xiaomi 11T (Pro): Günstige Top-Smartphones mit 120 Hz & viel Power

Xiaomi hat soeben wie erwartet seine neuen Top-Smartphones der Xiaomi 11T-Serie vorgestellt. Das Xiaomi 11T und 11T Pro kommen ab 1. Oktober auf den Markt und sollen High-End-Ausstattung mit günstigen Preisen kombinieren. Der Schwerpunkt liegt auf Video-Funktionen.

120-Hertz-Displays und MediaTek- oder Qualcomm-CPU

108-Megapixel-Kamera mit Kinofunktionen

5000mAh-Akku wird im Pro-Modell mit 120 Watt geladen

Xiaomi

Die beiden neuen High-End-Smartphones von Xiaomi unterscheiden sich äußerlich nur in kleinsten Details, sind ansonsten aber zumindest in Sachen Design vollkommen identisch. Beide Modelle bieten 6,67 Zoll große AMOLED-Displays mit 2400 x 1080 Pixeln, die über eine Abdeckung aus weitestgehend kratzfestem Gorilla Glass Victus verfügen.Beide Modelle bieten AdaptiveSync, können ihre Displays also flexibel mit Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hertz ansprechen. HDR10+ und eine Touch-Sampling-Rate von 480 Hertz sind ebenfalls Standard. Nur beim Pro-Modell werden allerdings auch noch Dolby Vision und TrueColor unterstützt. Die maximale Helligkeit der Displays gibt Xiaomi mit 1000 Candela an.Unter der Haube steckt je nach Modell entweder der bis zu 3,0 Gigahertz schnelle MediaTek Dimensity 1200 Ultra oder der trotz etwas geringerer Spitzentaktung leistungsstärkere Qualcomm Snapdragon 888 Octacore-SoC. Dieser bleibt dem Pro-Modell vorenthalten. Hinzu kommen immer acht Gigabyte Arbeitsspeicher und je nach Variante 128 oder 256 Gigabyte schneller UFS-Speicher.Bei den Kameras will Xiaomi ein "Cinemagic"-Erlebnis bieten. Dazu integriert man eine Reihe von Sonderfunktionen in die Kamera-Software, darunter Time Freeze, Night Time-Lapse und Magic Zoom sowie die Audio Zoom genannte Funktion zum Erfassen leisester Geräusche.Die Kameras auf der Rückseite nutzen jeweils 108-, 8- und 5-Megapixel-Sensoren, wobei neben der extrem hochauflösenden Hauptkamera nur noch zwei recht simple Ultraweitwinkel- und 2x-Zoom-Kameras an Bord sind. Bei deren Performance darf man also trotz Xiaomis lautstarker Versprechungen keine Wunder erwarten. Die Frontkamera der neuen Xiaomi 11T-Modelle bietet jeweils 16 Megapixel und dürfte für die meisten Selbstporträts ausreichen.Der Akku des Xiaomi 11T und 11T Pro ist jeweils identisch und bietet eine Kapazität von 5000mAh. Allerdings kann das Standardmodell "nur" mit maximal 67 Watt geladen werden, während die Pro-Version erstmals mit bis zu 120 Watt vollgepumpt werden kann. Damit soll das Gerät ohne eine extreme Verschlechterung der Akkukapazität durch die starke Belastung innerhalb von nur 17 Minuten von 0 auf 100 Prozent geladen werden können.Einen Unterschied zwischen den beiden 11T-Modellen gibt es bei den Lautsprechern: nur die Pro-Variante bietet "Sound by Harman-Kardon". Beide Geräte nutzen natürlich die Xiaomi-eigene MIUI-Oberfläche auf Basis von Android 11. Der Fingerabdruckleser sitzt beim Xiaomi 11T und 11T Pro übrigens nicht unter dem Display, sondern im Power-Button. Außerdem muss man auf ein Metallgehäuse verzichten, auch wenn die Gehäuseabdeckung auf der Rückseite aus Glas ist.Das Xiaomi 11T und 11T Pro können ab heute vorbestellt werden. Wer jetzt schon ordert, bekommt jeweils eine Xiaomi Mi Watch kostenlos dazu. Geliefert wird ab 1. Oktober 2021. Das Xiaomi 11T kostet mit 128 GB in Deutschland 549,90 Euro, während die 256-GB-Version 599,90 Euro kostet. Das Xiaomi 11T Pro wird offiziell für 649,90 Euro angeboten und kostet in der Version mit auf 256 GB verdoppeltem Speicher 699,90 Euro. Im europäischen Ausland gibt es das Basismodell des 11T teilweise 50 Euro günstiger, so dass man durchaus einen Import in Erwägung ziehen könnte.