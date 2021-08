Galaxy-Smartphones: Samsung verzichtet auf Werbung in seinen Apps

Werbung in Samsungs eigenen Apps auf den beliebten Galaxy-Smartphones ist vielen Nutzern schon lange ein Dorn im Auge. Jetzt hat das Unternehmen den Abschied von der In-App-Werbung beschlossen, berichten zumindest koreanische Medien unter Berufung auf interne Quellen.

Roh kündigt angeblich Werbeverzicht für alle Samsung-Apps an

Samsung

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur YNA meldet, hat Tim Roh, der die Smartphone-Sparte von Samsung seit einigen Jahren leitet, jüngst bei einem großen Treffen mit zahlreichen Mitarbeitern den Verzicht auf Werbung in Samsung-eigenen Apps auf seinen Smartphones in Aussicht gestellt. Er antworte auf eine entsprechende Frage eines anwesenden Mitarbeiters, dass man in allen "nativen Apps" auf Werbung verzichten wolle.Dies betreffe alle Samsung-eigenen Apps wie etwa Samsung Themes, Samsung Pay, oder auch die Wetter-App, die auf Samsung Galaxy-Smartphones ab Werk in vorinstallierter Form ausgeliefert werden. Man hab vor allem versucht, mit der Werbung in den hauseigenen Apps neue Watchstumsmöglichkeiten zu erschließen, indem man Dienste, Spiele und andere Angebote aus dem Galaxy-Ökosystem bewerben ließ.Offensichtlich steht der so erzielte Mehrwert aber in keinem Verhältnis zu der häufig geäußerten Kritik der Besitzer von Samsung Galaxy-Smartphones, laut der die Werbung das Nutzererlebnis stark negativ beeinflusst. In der Tat bekommen auch deutsche Nutzer immer wieder Werbung auf ihren Galaxy-Geräten von Samsungs eigenen Apps angezeigt.Störend ist diese vor allem deshalb, weil es sich um mitgelieferte Apps des Geräteherstellers handelt, die nicht auf eigenen Wunsch des Nutzers installiert wurden. Eine offizielle Ankündigung des Verzichts auf die Werbung in seinen Apps gab es von Samsung noch nicht, so dass unklar ist, ob und wann die Werbung entfernt werden soll. Außerdem ist offen, ob die Pläne in allen Märkten gleichermaßen umgesetzt werden sollen.