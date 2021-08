Kostenlos für iOS & Android: Diese Apps gibt es jetzt gratis

Im Google Play Store und im AppStore für Euer iPhone gibt es immer wieder Gratis-Apps, die sonst bares Geld kosten. Daher haben wir für Euch kostenlose Apps und Mobile Games für Euer Handy gesammelt.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Kostenlose Android-Apps

Alpha Backup Pro ( 5,49 € ): Die Backup-App "Alpha Backup Pro" ist wieder einmal kostenlos verfügbar. Dabei holt Ihr Euch eine umfangreiche App ohne Werbung oder In-App-Käufe

): Die Backup-App "Alpha Backup Pro" ist wieder einmal kostenlos verfügbar. Dabei holt Ihr Euch eine umfangreiche App ohne Werbung oder In-App-Käufe Hoch much can I spend? ( 2,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Eure Finanzen tracken und ein wenig auf Eure Ausgaben achten. Mit 4,6 Sternen von 619 Bewertungen sieht das echt vielversprechend aus.

): Mit dieser App könnt Ihr Eure Finanzen tracken und ein wenig auf Eure Ausgaben achten. Mit 4,6 Sternen von 619 Bewertungen sieht das echt vielversprechend aus. OneUI Icon Pack ( 0,59 € ): Euch ist Samsungs OneUI in unseren Testberichten immer ins Auge gefallen? Mit diesem Icon-Pack könnt Ihr Euch ein wenig von der hübschen Optik aufs Handy holen.

): Euch ist Samsungs OneUI in unseren Testberichten immer ins Auge gefallen? Mit diesem Icon-Pack könnt Ihr Euch ein wenig von der hübschen Optik aufs Handy holen. Pro MP3 Player - Qamp ( 0,99 € ): Qamp ist ein MP3-Player für Euer Smartphone. Mit 4,2 Sternen bei 5.000 Bewertungen scheint es sich dabei um eine gute Wahl zu handeln!

): Qamp ist ein MP3-Player für Euer Smartphone. Mit 4,2 Sternen bei 5.000 Bewertungen scheint es sich dabei um eine gute Wahl zu handeln! Positional ( 1,69 € ): Endet am Donnerstag - Eine hübsche App, um Euren Standort zu sehen. Gerade für Geocacher oder beim Wandern bündelt die App interessante Infos zu Eurer aktuellen Position.

): Endet am Donnerstag - Eine hübsche App, um Euren Standort zu sehen. Gerade für Geocacher oder beim Wandern bündelt die App interessante Infos zu Eurer aktuellen Position. BabyBook Journal ( 2,99 € ): Ihr seid vor kurzen Papa oder Mama geworden? Dann holt Ihr Euch mit BabyBook eine App, mit der Ihr die ersten Wochen, Monate und Jahre Eures Kindes festhalten könnt.

): Ihr seid vor kurzen Papa oder Mama geworden? Dann holt Ihr Euch mit BabyBook eine App, mit der Ihr die ersten Wochen, Monate und Jahre Eures Kindes festhalten könnt. Audio Recorder ( 0,59 € ): Ein Audio-Rekorder (Überraschung!), der mit 4,1 Sternen bewertet ist. Für umsonst ist es die App sicher wert, sie mal auszuprobieren!

Kostenlose Mobile Games für Android

Wahrheit oder Pflicht Pro ( 4,19 € ): Dieses Mobile Game greift das klassische Prinzip von Wahrheit oder Pflicht auf. Das macht natürlich mit mehreren Leuten besonders viel Spaß!

): Dieses Mobile Game greift das klassische Prinzip von Wahrheit oder Pflicht auf. Das macht natürlich mit mehreren Leuten besonders viel Spaß! AceSpeeder 3 ( 0,89 € ): AceSpeeder ist ein Rennspiel, das sich stark am Klassiker "F-Zero" orientiert. Es geht also um futuristische Racer, die superschnell über einen Parcours fahren.

): AceSpeeder ist ein Rennspiel, das sich stark am Klassiker "F-Zero" orientiert. Es geht also um futuristische Racer, die superschnell über einen Parcours fahren. Manoir ( 3,49 € ): Absurd geht's im Platformer "Manoir" her. Ihr spielt eine Bohne, die sich durch eine mysteriöse Welt schlagen muss. Muss ich noch mehr sagen?

): Absurd geht's im Platformer "Manoir" her. Ihr spielt eine Bohne, die sich durch eine mysteriöse Welt schlagen muss. Muss ich noch mehr sagen? Hills Legend: Action-Horror ( 0,59 € ): Ein gruseliges 3D-Spiel, in dem Ihr Euch durch verschiedene Level schlagen müsst.

): Ein gruseliges 3D-Spiel, in dem Ihr Euch durch verschiedene Level schlagen müsst. The House: Action-Horror ( 0,59 € ): Hier gibt's eine Alternative zum vorigen Eintrag. Gleicher Entwickler, anderes Szenario!

): Hier gibt's eine Alternative zum vorigen Eintrag. Gleicher Entwickler, anderes Szenario! Brain Game - Find 5X ( 2,18 € ): Ein Knobelspiel mit recht hässlicher Grafik. Hier müsst Ihr ein wenig schauen, ob Euch das Spiel überzeugt. Um Euch die größtmögliche Auswahl zu bieten, habe ich Brain Game aber mal mit aufgenommen

): Ein Knobelspiel mit recht hässlicher Grafik. Hier müsst Ihr ein wenig schauen, ob Euch das Spiel überzeugt. Um Euch die größtmögliche Auswahl zu bieten, habe ich Brain Game aber mal mit aufgenommen Infinite Launch ( 0,99 € ): Steuert eine Rakete durchs Weltall und schießt dabei Feinde und Hindernisse ab. Orientiert sich ein wenig am Arcade-Klassiker "Asteroids"!

): Steuert eine Rakete durchs Weltall und schießt dabei Feinde und Hindernisse ab. Orientiert sich ein wenig am Arcade-Klassiker "Asteroids"! Evertale (0,50 € ): Evertale ist ein Japano-RPG, das mit 4.2 Sternen von 330.000 Spieler*innen bewertet wurde. Besser geht's ja wohl nicht, oder?

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Kostenlose iOS-Apps

DWD WarnWetter ( 0,99 €) : Die Wetter-App des Deutschen Wetterdienst! Kostet sonst 99 Cent und ist aktuell umsonst.

: Die Wetter-App des Deutschen Wetterdienst! Kostet sonst 99 Cent und ist aktuell umsonst. Starlight: Himmelskarte ( 2,29 € ) Diese Sternenkarte haben wir Euch schon häufiger empfohlen. Ihr spart dabei satte 2,29 €!

) Diese Sternenkarte haben wir Euch schon häufiger empfohlen. Ihr spart dabei satte 2,29 €! Tahir App - Text on Image ( 2,29 € ) Mit dieser App könnt Ihr ganz einfach E-Postkarten selbst bauen: Denn mit Tahir bringt Ihr im Handumdrehen Texte auf die Bilder in Eurem Speicher.

) Mit dieser App könnt Ihr ganz einfach E-Postkarten selbst bauen: Denn mit Tahir bringt Ihr im Handumdrehen Texte auf die Bilder in Eurem Speicher. Lilium Income ( 2,29 € ): Ein weiterer Tracker für Eure Finanzen, der mit Siri-Unterstützung kommt und optisch echt was her macht

): Ein weiterer Tracker für Eure Finanzen, der mit Siri-Unterstützung kommt und optisch echt was her macht Scanner ( 2,29 € ): Eine App, mit der Texte automatisch erkannt und abgespeichert werden können.

): Eine App, mit der Texte automatisch erkannt und abgespeichert werden können. DayCircle ( 1,09 € ): Wie behält man nur alle wichtigen Daten im Kopf? Geburtstage, erster Kuss, Umzug - all das könnt Ihr hier im Blick behalten und das klappt mit der App angesichts von 4,9 Sternen vermutlich richtig gut

): Wie behält man nur alle wichtigen Daten im Kopf? Geburtstage, erster Kuss, Umzug - all das könnt Ihr hier im Blick behalten und das klappt mit der App angesichts von 4,9 Sternen vermutlich richtig gut Dubcut ( 1,09 € ): Ein Video-Tool, mit dem Ihr Eure Clips schneiden und zusammenkleben könnt. Besonderheit: Eine Text-to-Speech-Funktion für Eure Overlays

Kostenlose Mobile Games für iOS

TreeHole Adventure ( 1,09 € ): Ein knallbuntes Comic-Spiel, in dem Ihr Puzzles lösen müsst.

): Ein knallbuntes Comic-Spiel, in dem Ihr Puzzles lösen müsst. Sadhana ( 2,09 € ): Sadhana ist eines der Spiele, die von Arte mit Bildungsauftrag mitfinanziert wurden. Diesmal entführt Arte Euch in eine superhübsche Wüste!

): Sadhana ist eines der Spiele, die von Arte mit Bildungsauftrag mitfinanziert wurden. Diesmal entführt Arte Euch in eine superhübsche Wüste! Barbershop Das Spiel ( 1,09 € ): In diesem Game mit isometrischer Pixel-Grafik müsst Ihr Euren eigenen Friseursalon führen.

): In diesem Game mit isometrischer Pixel-Grafik müsst Ihr Euren eigenen Friseursalon führen. Tusker's Number Adventure ( 3,49 € ): Ein verrücktes Mobile Game, das gerne mal Glitches und Abstürze simuliert. Aus irgendeinem Grund wird ständig darauf hingewiesen, dass das Spiel NICHTS für Kinder ist. Also noch ein Grund, es auszuprobieren!

): Ein verrücktes Mobile Game, das gerne mal Glitches und Abstürze simuliert. Aus irgendeinem Grund wird ständig darauf hingewiesen, dass das Spiel NICHTS für Kinder ist. Also noch ein Grund, es auszuprobieren! KungFu King ( 1,09 € ) (bietet In-App-Käufe): Macht es den alten Kung-Fu-Meistern gleich und reist durch den Osten, um neue Techniken zu erlernen und sie natürlich auch auf die Probe zu stellen.

) (bietet In-App-Käufe): Macht es den alten Kung-Fu-Meistern gleich und reist durch den Osten, um neue Techniken zu erlernen und sie natürlich auch auf die Probe zu stellen. Heads up ( 4,49 € ): Ein Scharaden-Game, das eigentlich für Kids gedacht ist. Leider nur in Englisch verfügbar, aber dadurch vielleicht auch für ältere Semester interessant

): Ein Scharaden-Game, das eigentlich für Kids gedacht ist. Leider nur in Englisch verfügbar, aber dadurch vielleicht auch für ältere Semester interessant Planeten Puzzle ( 1,09 € ): Lernspiel für Eltern und Kinder. Ein schönes Rätsel, bei dem jeder Planet eine neue Herausforderung darstellt.

Im Google Play Store und im AppStore von Apple gibt es immer wieder Gratis-Apps. Damit sind keine kostenlosen Apps wie WhatsApp, Facebook und Co. gemeint sondern "Freebies" - eigentlich kostenpflichtige Apps, die es im Rahmen einer Aktion umsonst gibt. Nachfolgend findet Ihr Mobile Games und Premium-Apps, die es für kurze Zeit umsonst gibt.Findet Ihr eine App interessant, könnt sie aber gerade nicht wirklich gebrauchen? Dann ladet sie kurz aufs Handy und löscht sie anschließend wieder. Da Ihr die App nun "erworben" habt, ist sie auch bei der Neuinstallation umsonst.Und damit hätten wir unsere erste Liste an kostenfreien Apps in dieser Woche abgefrühstückt. Behaltet im Hinterkopf, dass wir unter iOS nicht genau abschätzen können, wie lang eine App noch verfügbar ist. Auch die Preise zeigt der AppStore nicht an, wodurch wir Euch keine Ersparnis bieten können.Wir hoffen natürlich trotzdem, dass in der Liste etwas für Euch dabei ist! Habt Ihr weitere kostenlose Apps für uns, teilt uns das gerne in den Kommentaren mit!