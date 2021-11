Galaxy Z Fold 4: Smartphone soll ohne Slot für den S-Pen erscheinen

Obwohl bis zum Launch des Samsung Galaxy Z Fold 4 noch einige Zeit vergehen dürfte, sind bereits zahlreiche Gerüchte zu dem kommenden Foldable aufgetaucht. Einem neuen Bericht zufolge soll das Smartphone nicht mit einem dedizierten Slot für den S-Pen ausgestattet sein.

Galaxy Z Fold 4 könnte im August 2022 erscheinen

Samsung

Auch das Vorgänger-Modell, das Galaxy Z Fold 3, verfügt über keinen Slot für den S-Pen. Das Galaxy S22 Ultra soll hingegen mit einem Ablageort für den digitalen Stift auf den Markt kommen, sodass viele Fans erwartet hätten, dass Samsung auch in sein nächstes Foldable wieder einen S-Pen-Slot integriert. Laut GSMArena scheint das allerdings nicht der Fall zu sein. Die aktuellen Prototypen des Galaxy Z Fold 4 sollen keinen S-Pen-Slot besitzen. Daher dürfte auch die finale Version des Smartphones ohne einen solchen Slot erscheinen.Es wäre natürlich denkbar, dass Samsung den Entwurf des Geräts noch einmal überarbeitet und den S-Pen-Slot am Ende doch noch hinzufügt. Das finale Design soll bis März 2022 fertiggestellt werden. Dass der Hersteller den Aufbau grundlegend ändert und Platz für den Ablageslot schafft, ist jedoch sehr unwahrscheinlich.Der fehlende S-Pen-Slot dürfte allerdings nichts am Support für den Eingabestift ändern. Es gilt als wahrscheinlich, dass der S-Pen auch in Zukunft noch in Kombination mit der Galaxy Z Fold-Reihe verwendet werden kann. Während der S-Pen ursprünglich nur von der Note-Serie unterstützt wurde, kann man den Stift inzwischen auch zusammen mit dem Galaxy S21 Ultra und den neuen Foldables nutzen. Zudem bieten manche Tablets Support für den S-Pen an.Das Galaxy Z Fold 3 wurde erst vor knapp drei Monaten veröffentlicht. Bis zum Release des Galaxy Z Fold 4 müssten sich interessierte Nutzer also noch etwas gedulden. Das faltbare Smartphone wird vermutlich im August des nächsten Jahres auf den Markt gebracht.