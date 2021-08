Samsung Galaxy A52s jetzt ab 449 Euro in Deutschland erhältlich

Nach der internationalen Vorstellung des Galaxy A52s kündigt Samsung sein neues Mittelklasse-Smartphones jetzt offiziell auch für den deutschen Markt an. Hierzulande wird das 6,5 Zoll große Performance-Upgrade ab sofort zu einem Preis ab 449 Euro verkauft.

Mit leichter Verspätung bestätigt die deutsche Niederlassung die Auslieferung des Samsung Galaxy A52s, welches scheinbar seit wenigen Tagen bei Partnern wie Saturn und Media Markt erhältlich ist und zeitnah auch über den offiziellen Store des südkoreanischen Herstellers angeboten werden soll. Für eine Ausstattung mit 128 GB Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher werden 449 Euro fällig, die Spitzenkonfiguration mit 256 GB Speicher und 8 GB RAM schlägt mit 509 Euro zu Buche. Beide Varianten werden mit einer 5G-Funkverbindung Anfang September bei ersten Kunden eintreffen.In Hinsicht auf die Ausstattung bietet das Samsung Galaxy A52s ein 6,5 Zoll großes Super AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz im Infinity-O-Design. Die Frontkamera kommt mit ihren 32 Megapixeln (f/2.2) somit innerhalb eines Punch-Holes unter. An der Rückseite des 5G-Smartphones setzt der Hersteller bekanntlich auf ein Quad-Kamera-System mit bis zu 64 Megapixeln und zusätzlichen Sensoren für den Ultraweitwinkel (12 MP, f/2.2), Makroaufnahmen (5 MP, f/2.4) und einen Tiefensensor (5 MP, f/2.4).Für den Antrieb ist der Qualcomm Snapdragon 778G verantwortlich, ein Achtkern-Prozessor (Octa-Core) mit Taktraten von bis zu 2,4 GHz. Hinzu kommen die eingangs erwähnten 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher und ein interner Speicher mit bis zu 256 GB. Letzterer kann mit Hilfe einer MicroSD-Karte erweitert werden. Abseits davon kommen ein 4500-mAh-Akku, ein On-Screen-Fingerabdruckleser und das "Super Fast Charging" mit 25 Watt zum Einsatz. WLAN-ac, Bluetooth 5.0 und NFC sind nebst USB-C-Anschluss ebenfalls an Bord.In einem nach IP67-Standard wasserdichten Gehäuse ist das Samsung Galaxy A52s in den Farben Awesome Black, White, Violet und Mint erhältlich.