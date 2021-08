Samsungs stärkstes ARM-Notebook mit Windows 10 und 5G startet

Als das Samsung Galaxy Book Go vor einigen Monaten erstmals vorgestellt wurde, war neben dem vergleichsweise sehr günstigen Basismodell für nur 350 Euro auch ein 5G-fähiges Modell angekündigt worden. Jetzt kommt diese Variante auf den Markt - inklusive des bisher leistungsstärksten ARM-SoCs von Qualcomm

Akkupower für bis zu 18 Stunden

Samsung

Das Samsung Galaxy Book Go 5G trägt intern die Modellnummer NP545XLA und ist damit ein eigenständiges Produkt für den Hersteller, sitzt bei gleichem Gehäuse unter der Haube doch vollkommen andere Hardware als beim Basisgerät. Statt des im Vergleich "lahmen" Snapdragon 7c wird hier nämlich der Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2 verbaut, der mit seinen acht ARM-Kernen Taktraten von bis zu drei Gigahertz erreicht und damit deutlich mehr Performance bietet - zumindest in der Theorie.Hinzu kommen acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB interner Flash-Speicher, die Samsung zumindest in der jetzt auf seiner Website gelisteten Version für den Vertrieb über den US-Netzbetreiber AT&T angibt. Das Display mit seinen 14 Zoll Diagonale, matter Oberfläche und einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln bleibt ebenso identisch wie die weitere Hardware, abgesehen von dem, was auf der Hauptplatine untergebracht ist.Es gibt also zwei USB Typ-C-Ports, einen USB-A-Port von voller Größe, den SIM-Kartenslot und einen MicroSD-Kartenslot. Der Akku mit seinen 42,3 Wattstunden bleibt ebenfalls unverändert und soll damit trotz der deutlich höheren Leistung bis zu 18 Stunden lang durchhalten. Das 5G-Modem sorgt im mobilen Betrieb zudem für schnellstmögliche Konnektivität. Als Betriebssystem läuft hier die ARM-Variante von Windows 10.Positiv zu erwähnen ist außerdem, dass Samsung hier ein verstärktes Chassis verwendet, bei dem man eine Zertifizierung nach dem US-Militärstandard 810G erzielt, der zusichert, dass das Gerät Stürze aus bis zu 1,20 Metern Höhe unbeschadet überstehen soll. Einen Preis nennt Samsungs Website leider noch nicht, ist das Galaxy Book Go 5G NP545XLA doch hauptsächlich für den Vertrieb über Mobilfunkanbieter vorgesehen.