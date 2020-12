Xiaomi Mi 11: Herzfrequenz-Messung mit In-Display-Fingerabdruckleser

Xiaomi hat heute mit dem Mi 11 das allererste kommerzielle Smartphone mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 888 vorgestellt. Das Gerät ver­fügt aber auch über eine weitere Besonderheit: der Fingerabdruckleser unter dem Display kann auch die Herzfrequenz des Nutzers ermitteln.

PPG: Fingerabdruckleser nutzt die gleiche Technik wie Fitness-Armbänder

Goodix

Wie der auf Fingerabdruckleser spezialisierte chinesische Hersteller Goodix mitteilte, sind sowohl das Xiaomi Mi 11 als auch das Vivo X60 mit einem optischen Fingerabdruckesensor des Unternehmens ausgerüstet. Es handelt sich um eine ultradünne Version des Sensors, der im Grunde ähnlich einem Kamerasensor arbeitet und einfach ausgedrückt ein Foto des Fingerabdrucks des Nutzers aufnimmt.Goodix ist der weltweit größte Anbieter von optischen Fingerabdrucklesern, so dass diese in einer riesigen Zahl von Geräten diverser Hersteller zum Einsatz kommen. Neben Xiaomi setzen auch anbieter wie Vivo, Oppo, OnePlus, Huawei, Sony, LG und Samsung die Produkte des chinesischen Zulieferers ein.Im Fall des Xiaomi Mi 11 handelt es sich um die neueste Generation der "ultra-thin optical In-Display Fingerprint-Reader" von Goodix, wobei auch dieser direkt unter der Bildschirmoberfläche integriert ist. Der Sensor wird hier in Verbindung mit spezieller Software auf Seiten von Xiaomi integriert, durch die er nicht nur zum Entsperren des Smartphones dient.Zusätzlich kann man eine Herzfrequenzmessung anhand des aufgelegten Fingers vornehmen lassen. Dazu werden über einen längeren Zeitraum "Fotos" von dem optischen Fingerabdruckleser aufgenommen, die die Software dann auswertet, um einen möglichst korrekten Wert zu liefern. Das System nutzt dabei eine Technik, die als Photophletysmografie (PPG) bezeichnet wird.Die Ermittlung der Herzfrequenz mittels optischem Fingerabdruckleser ist im Fall des Mi 11 mit Hilfe der Mi Health-App von Xiaomi möglich. Optische PPG-Sensoren werden auch bei diversen Fitness-Armbändern und Smartwatches für die Ermittlung der Herzfrequenz ermittelt. Die Technik gilt allerdings auch bei diesem Produkten als fehleranfällig, so dass sie keine absolut zuverlässigen Angaben über die Herzfrequenz liefert.