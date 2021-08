Microsoft Flight Simulator: Großes Deutschland-Update verschoben

Das neue World Update 6 des Flight Simulator verspätet sich. Microsoft verschiebt die Startfreigabe der Grafikpolitur für die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz auf den 7. September 2021. Ein offizieller Release war zuvor für die kommende Woche angesetzt.

World Update 6 bringt grafische und technische Verbesserungen

In einem neuen Development Update bestätigen die Redmonder die Verschiebung des Veröffentlichungstermin, um das hohe Qualitätsniveau der World Updates weiterhin gewährleisten zu können. Zu den Highlights der mittlerweile sechsten Grafik-Aktualisierung sollen neue Luftbilder und Höhenkarten, fotorealistische Städte, vier handgefertigte Flughäfen und beinahe 100 Sehenswürdigkeiten, Points of Interest, Landeherausforderungen und Wildnisflüge gehören - "Das ist eine Menge Inhalt und wir wollen sicherstellen, dass es großartig wird."Als Trostpflaster gewährt Microsoft einen ersten Einblick in die Patch Notes des großen Updates, welches die Grafik in der Luft und am Boden innerhalb der Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz verbessern wird. So profitieren Spieler des Flight Simulator nicht nur von einer aufpolierten Optik, sondern auch von diversen Bugfixes, die für eine höhere Stabilität und somit weniger Abstürze (auf den Desktop) sorgen sollen. Ebenso wird ein so genanntes "Off­screen Terrain Pre-Caching" eingeführt, welches das gesamte Offscreen-Gelände zwischenspeichern kann, um FPS-Einbrüche bei Kameraschwenks zu reduzieren.Abseits von der Verschiebung des World Update 6 veröffentlichen die Entwickler weitere Snapshots aus den Feedback-Foren des Flight Simulators, welche die Wünsche der Community aufzeigen. Eine chinesische Lokalisierung der Flugsimulation scheint dabei ebenso stark nachgefragt wie die Integration von Helikoptern, Gleitern und Segelflugzeugen. Alle diese Punkte sind bereits für das Jahr 2022 auf der Tagesordnung. Bereits gestartet wurden die Arbeiten an einem Multi-Monitor- und DirectX 12-Support sowie einer Replay-Funktion.