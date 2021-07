Microsoft Flight Simulator: Hotfix behebt Abstürze auf PCs und Xbox

Die Einführung des Sim Update 5 und der Release der Xbox Series X|S-Version des Flight Simulator scheint für einige Probleme gesorgt zu haben, die Microsoft mit einem außerplanmäßigen Hotfix beheben wird. Der Patch steht heute ab 17 Uhr zum Download zur Verfügung.

Release Notes: Microsoft Flight Simulator-Hotfix vom 30. Juli 2021

Verschiedene Abstürze im Spiel und auf der Weltkarte behoben

Abstürze im Zusammenhang mit dem Offline-KI-Verkehr behoben

Kleinere Speicherlecks behoben

Der Titel sollte nicht mehr sehr lange einfrieren, wenn Peripheriegeräte angeschlossen oder getrennt werden

Fehlerhafter Flugplan für Garmin-Geräte behoben, wenn ein Wegpunkt auf der Strecke als Ziel eingefügt wurde

Der Flugplaner wurde nicht zurückgesetzt, wenn man von einer Aktivität zu einer anderen wechselte

Der Flugplan aus dem Flugassistenten wird bei bestimmten Flugzeugen nicht angezeigt, wenn die VFR-Karte geöffnet ist, nachdem das Ziel festgelegt wurde

Einfrieren des Flugassistenten bei der Eingabe eines neuen Ziels behoben

VR-Optionen sollten nicht mehr im Optionsmenü dupliziert werden

Die Schaltflächen "Abrufen und Herunterladen" und "Herunterladen" auf dem Marktplatz funktionieren nun wie erwartet auf der Inhaltsseite

In einigen Fällen konnte der Benutzer beim freien Flug nicht mit UI-Elementen mit dem Cursor im Spiel interagieren

Verbesserungen des statischen Pitot-Systems zur Behebung von Höhenmessungsfehlern, Verbesserung der Genauigkeit und korrekten Simulation des Temperatureinflusses

Behebung des Verhaltens der AutoBrakes-Taste im Airbus A320Neo

Bei der Lande-Herausforderung in Nizza wird nun die richtige Landebahn berücksichtigt

Die Piloten werden nun in der Außenansicht bei der Lande-Herausforderung in Isafjordur angezeigt

Der Titel reagiert nicht mehr nicht mehr, wenn man die Treibstoffversorgung benutzt und einen Treibstoff oder eine Nutzlast als numerischen Wert über ATC Ground Services verwendet.

Einige Erfolge werden bei bestimmten Landungsszenarien nicht mehr fälschlicherweise vergeben.

Große Temperaturspitzen in großen Höhen behoben

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Wenn der Erfolg eines neuen Spiels an der Serverauslastung bemessen wird, dürften die ersten Tagen der Flight Simulator-Konsolenportierung für Microsoft besonders gut verlaufen sein. Erstmals zwangen die virtuellen Hobbypiloten die Server der Redmonder in die Knie. Nachdem sich die Kapazitäten mittlerweile erholt haben zeigen sich dennoch diverse Kinderkrankheiten, die vor allem vom parallel zur Xbox Series X-Version veröffentlichten Sim Update 5 ausgehen dürften. Das Asobo Studio kündigt dahingehend einen weiteren Hotfix an.Unter anderem wird an der Stabilität und Performance gearbeitet. Spieler melden häufige Systemabstürze im Spiel und bei der Nutzung der Weltkarte. Ebenso soll es Probleme mit dem intelligenten AI-Traffic geben, sobald dieser offline generiert wird. Beim Verbinden von externen Eingabegeräten kommt es derzeit außerdem zu einem längeren Einfrieren des Spiels. Neben diesen Fehlern beheben die Entwickler abschließend kleinere Bugs in den Bereichen des Wetters, Gameplays, der Benutzeroberfläche und Navigation.Wer den Flight Simulator für Windows-PCs, Xbox Series X und Xbox Series S bisher noch nicht ausprobiert hat, kann dies am einfachsten über den Xbox Game Pass tun. Neukunden bieten die Redmonder weiterhin den ersten Monat der Gaming-Flatrate für einen Euro an.