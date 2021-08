Microsoft Flight Simulator: Nächstes "Notfall"-Update angekündigt

Die Entwickler des Microsoft Flight Simulator kommen ihrem Patch Day erneut zuvor und kündigen einen weiteren außerplanmäßigen Hotfix an. Bis Montag soll ein Update diverse Performance- und Grafikfehler aus der Welt schaffen, die von der Community bemängelt wurden.

Microsoft Flight Simulator: Detaillierter Hotfix- und Update-Plan

Fehlende volumetrische Beleuchtung - Dies war ein Shader-Bug und wird mit dem kommenden Hotfix behoben.

- Dies war ein Shader-Bug und wird mit dem kommenden Hotfix behoben. LOD-Popping und Stottern beim Kameraschwenk - PC-Simulatoren mit der Grafikeinstellung "Ultra" erleben dies, wenn sie die Kamera sehr schnell schwenken. Wir arbeiten an einer neuen Option, mit der ihr einstellen könnt, wie viel Landschaft außerhalb des Bildschirms zwischengespeichert werden soll. Die Veröffentlichung ist für den 24. August geplant (World Update 6).

- PC-Simulatoren mit der Grafikeinstellung "Ultra" erleben dies, wenn sie die Kamera sehr schnell schwenken. Wir arbeiten an einer neuen Option, mit der ihr einstellen könnt, wie viel Landschaft außerhalb des Bildschirms zwischengespeichert werden soll. Die Veröffentlichung ist für den 24. August geplant (World Update 6). Niedrig aufgelöste Bodentextur - Dies ist ein Fehler, der bei der Behebung der Entfernung von Bäumen in hohen Breitengraden aufgetreten ist und im kommenden Hotfix behoben wird.

- Dies ist ein Fehler, der bei der Behebung der Entfernung von Bäumen in hohen Breitengraden aufgetreten ist und im kommenden Hotfix behoben wird. Spielabstürze - Wir untersuchen diesen Fehler derzeit und planen mehrere Korrekturen für Welt-Update 6.

- Wir untersuchen diesen Fehler derzeit und planen mehrere Korrekturen für Welt-Update 6. Verwaschene Grafik und Wolkendarstellung - Versuchte Verbesserungen an der Wolkendarstellung führten zu einer Überbelichtung der Welt. Dies wird mit dem kommenden Hotfix behoben werden. Wir planen einen Helligkeitsregler für ein kommendes Sim-Update, um die visuelle Anpassung der Simulation zu ermöglichen.

- Versuchte Verbesserungen an der Wolkendarstellung führten zu einer Überbelichtung der Welt. Dies wird mit dem kommenden Hotfix behoben werden. Wir planen einen Helligkeitsregler für ein kommendes Sim-Update, um die visuelle Anpassung der Simulation zu ermöglichen. Aerosoft CRJ - Wir haben einen Fehler in einer Open-Source-Mathematikbibliothek, die Teil von Web Assembly [wasi-libc] ist, gefunden und behoben, der Teil des CRJ war und behoben wurde. Ein neues Paket wird in den nächsten Tagen zur Verfügung gestellt.

- Wir haben einen Fehler in einer Open-Source-Mathematikbibliothek, die Teil von Web Assembly [wasi-libc] ist, gefunden und behoben, der Teil des CRJ war und behoben wurde. Ein neues Paket wird in den nächsten Tagen zur Verfügung gestellt. ATC Inkorrekte Höhenangabe - Die Druckhöhe wurde mit der neuen Höhenmessersimulation in Einklang gebracht und ATC sollte Sie nicht mehr auffordern, Ihre aktuelle Höhe zu erreichen, wenn Sie bereits dort sind. Dies wird mit dem Hotfix behoben. Weitere Verbesserungen des Höhenmessers und des Umgebungsdrucksystems werden mit dem Welt-Update 6 folgen.

- Die Druckhöhe wurde mit der neuen Höhenmessersimulation in Einklang gebracht und ATC sollte Sie nicht mehr auffordern, Ihre aktuelle Höhe zu erreichen, wenn Sie bereits dort sind. Dies wird mit dem Hotfix behoben. Weitere Verbesserungen des Höhenmessers und des Umgebungsdrucksystems werden mit dem Welt-Update 6 folgen. Temperaturspitzen - Der vorherige Hotfix hat nicht alle Fälle dieses Problems behoben. Dieses Problem wird mit dem kommenden Hotfix behoben.

Mit der Einführung des Sim Update 5 und der gleichzeitigen Veröffentlichung der Next-Gen-Version für die Xbox Series X sowie Series S haben sich diverse Fehler in den Microsoft Flight Simulator eingeschlichen, die man Ende Juli versuchte mit einem Hotfix aus der Spielwelt zu schaffen. Dennoch konnten nicht alle gravierenden Probleme behoben werden, welche die Sim-Community in den letzten Tagen und Wochen gemeldet hat. Entsprechend kündigt das Asobo Studio einen zweiten "Notfall"-Patch an, der bereits am morgigen Freitag, spätestens aber am Montag (9. August 2021) erscheinen soll.Wie aus dem ausführlichen Changelog im unteren Abschnitt dieses Artikels hervorgeht, kritisieren die Spieler Fehler hinsichtlich der Beleuchtung, ein Stottern bei Kameraschwenks und zu niedrig auflösende Bodentexturen. Außerdem geht man weiter den häufigen Spielabstürzen (engl. Crash to Desktop, kurz CTDs) auf den Grund, wird dahingehend aber erst zum Release des World Update 6 am 24. August diverse Korrekturen einführen. Gleiches gilt für inkorrekte Höhenangaben der Flugverkehrskontrolle (ATC), die mit dem Hotfix zwar behoben, jedoch Ende August weiter optimiert werden.