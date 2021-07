Flight Simulator: Diese Inhalte wünschen sich Spieler von Microsoft

Microsoft veröffentlicht transparent, welche Inhalte und Funktionen bei Spielern des Flight Simulator 2020 ganz oben auf der Wunschliste stehen. Beinahe 50 Vorschläge zeigen sich im aktualisierten Feedback-Snapshot, der deutlich von einem Feature angeführt wird: Helikopter.

Helikopter, DirectX 12, Multiplayer und vieles mehr

Während sich die offizielle Development Roadmap seit mehr als einem Monat nicht verändert hat und sich Hobbypiloten vor allem auf das Ende August anstehende World Update 6 für die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz freuen, teilen Microsoft und das Asobo Studio den aktuellen Stand der Spielerwünsche. Auf zwei neuen Snapshots zeigen die Entwickler, welche Funktionen in der Community stark nachgefragt sind und geben zudem direktes Feedback darauf, ob man diese zeitnah im Flight Simulator 2020 erwarten kann.Wie auch in den letzten Monaten steht die Integration von Helikoptern bei Spielern an erster Stelle. Diese sollen auch in die beliebte Flugsimulation aufgenommen werden, allerdings erst im nächsten Jahr (2022). Bis zum Jahresende kann man damit rechnen, dass sich Microsoft der Multi-Monitor-Unterstützung, einer längst überfälligen Replay-Funktion und dem zeitgemäßen DirectX 12-Standard widmet. Die Arbeiten an diesen Features sollen laut Snapshot bereits begonnen haben, ein genauer Release innerhalb eines Sim-Updates wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.Zu den weiteren Wünschen gehören unter anderem Verbesserungen am AI-Verkehr auf Flughäfen und in der Luft sowie ein optimiertes System für so genannte "Pushbacks" (dt. Zurückschieben) von Flugzeugen. Außerdem könnte der Microsoft Flight Simulator in Zukunft über die Auswahl von Jahreszeiten, die Darstellungen von Zügen am Boden und einen Multiplayer-Modus mit zwei Spielern in einem Cockpit verfügen. Ebenso werden die Unterstützung von Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS), dem Tobii Eyetracking und ein Force-Feedback-Support für Controller von Microsoft untersucht.