Roborock S7+: Neues Saugroboter-Bundle mit Auto-Entleerung kommt

Die im Juli vorgestellte Auto-Entleerungsstation des Roborock S7 wird ab dem 20. August erneut erhältlich sein. Dabei kombiniert der chinesische Hersteller seinen jüngsten Saugroboter mit dem nützlichen Zubehör und schafft mit dem Roborock S7+ ein Bundle für 799 Euro.

Die "intelligente Entleerungsstation" kehrt in ein Bundle ein

Starker Rabatt auf Roborock-Produkte & Zubehör

Roborock

Wurde die Auto-Entleerungsstation bereits seit dem 15. Juli zu einem Preis von 299 Euro bei diversen Import-Händlern angeboten, fehlte von einer flächendeckenden Verfügbarkeit bislang jede Spur. Eine Verbesserung wird zum Ende der Woche erwartet, wenn am 20. August der Startschuss für den Roborock S7+ fällt, der den Saugroboter mit dem Zubehör bündelt und den Paketpreis zumindest zum Release leicht senkt. Geht man von der unverbindlichen Preisempfehlung beider Produkte aus, sparen Interessenten in etwa 50 Euro.Der Hersteller verspricht, dass die Auto-Entleerungsstation des Roborock S7 eine Reinigung von bis zu sechs Wochen ermöglicht, ohne eine zwischenzeitliche Entleerung des Staubbehälters. Die Station kann dabei wahlweise mit einem klassischen Staubbeutel oder über den integrierten beutellosen Zyklon-Sauger betrieben werden. Das Fassungsvermögen beträgt maximal 1,8 Liter. Für Allergiker setzt man zudem auf eine mehrstufige H13 HEPA-Filterung. Der Roborock S7+ soll unter anderem bei Media Markt und Saturn verkauft werden.Während das Bundle noch wenige Tage auf sich warten lässt, wird der im Januar vorgestellte Roborock S7 bereits seit dem zweiten Quartal 2021 in Deutschland verkauft, teilweise jedoch über der anfänglich kommunizierten UVP von 549 Euro. Von seinen Vorgängern unterscheidet sich der Saugroboter vorrangig durch sein "Sonic Mopping", einem Wischsystem, das mit Hilfe von Schallvibrationen Schmutz und Staub aufnimmt. Dieses verbindet der Hersteller mit einer Lift-Technologie, die das Anheben des nassen Mopp ermöglicht, um einfacher zwischen Hart- und Teppichböden zu wechseln.Der Erfolg des Roborock S7+-Bundles bleibt bei einem Preis von 799 Euro abzuwarten. Aktuell scheinen sich die Vorgänger Roborock S6 MaxV und S5 Max zu Preisen ab 395 Euro weitaus größerer Beliebtheit zu erfreuen.