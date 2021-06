Roborock S7: Mit Schall-Vibration wird es jetzt noch sauberer

Upgrade-Pfad ist eingeplant

Vorteile

Verbesserte Wischtechnik & Teppicherkennung

Sehr gutes Saugergebnis

Google Home Anbindung für komfortable Nutzung

Saug- und Putzpläne per App zu programmieren

OTA-Updates für neue Features

Hauptbürste vollständig aus Gummi

Neuer HEPA-Filter

Kindersicherung via Button an der Oberseite

Bumper im Laserturm

Neutral

Keine Kamera zur Objekterkennung (bspw. Kabel)

Nachteile

Kein integriertes Kabelmanagement bei der Ladestation

Mit dem S7 legt Roborock seinen Staubsauger-Roboter neu auf. Mit an Bord ist eine Wischfunktion mit Schall-Technologie. In der Praxis heißt das: Während der S7 seine Runden dreht, vibriert das Wischpad des S7 laut Hersteller 1650- bis 3000-mal pro Minute und erhöht damit die Wischleistung. Unser Kollege Timm Mohn ist mit dem Ergebnis zufrieden: Der Boden ist nach dem Putzen nicht triefend nass, dafür aber sauber.Das Ergebnis beim Wischen ist besser als bei den bereits vorgestellten Vorgängern, wie etwa dem S5 Max . Verbessert wurde auch der Umgang mit Teppichen: Der S7 hebt das Mop-Modul um 5 mm an, wenn eine Teppich-Fläche angesteuert wird.Gesaugt wird mit 2500 Pascal Saugkraft. Ähnlich wie bei den Vorgängern kann der Saugvorgang überzeugen: Wenig bis keine Staub-Überreste sind nach vollendetem Saugvorgang vorzufinden. Im Inneren hat sich etwas geändert: Der HEPA-Filter ist nun oben in der Staubkammer angebracht. Dies ermöglicht, gerade wenn man den Staubbehälter wieder mal längere Zeit nicht geleert hat, eine bessere Saugleistung. Dank der Google Home-Anbindung muss man zum Starten eines Putzvorgangs nicht einmal mehr das Handy in die Hand nehmen.Der S7 verzichtet auf extra Features wie etwa die Kamera des S6 MaxV . Dafür liefert er durch die Bank weg gute Saug- und Wischergebnisse. Trotz fehlender Kamera muss man sich aber keine Sorge um die Möbel machen: Der S7 ist vorsichtig bei der Erkundung der Umgebung.Noch hat der Roborock S7 nicht sein volles Potenzial erreicht: Im Laufe des Jahres wird eine Absaugstation erscheinen. Dies ermöglicht längere Saug-Zyklen, ohne dass man am Roborock S7 selbst aktiv werden muss. Wahrscheinlich wird diese nicht auf einen Beutel setzen und somit keine laufenden Kosten verursachen. Der Roborock S7 ist in weiß und schwarz verfügbar.