Android-Emulator BlueStacks unterstützt ab sofort auch Android 8 und 9

Die Macher des Android-Emulators BlueStacks arbeitet derzeit an der Unterstützung von neueren Android-Versionen. Bisher war bei Android 7 Schluss, doch in der neuen Beta-Version werden nun auch die neueren Versionen Android 8 und 9 nutzbar.

BlueStacks 5.2 jetzt verfügbar

BlueStacks - Android-Apps auf dem PC

Das Ganze befindet sich aktuell noch in der Beta-Phase. Das neueste BlueStacks 5 Beta-Update bringt nun aber schon einmal Unterstützung für Android 8 alias Oreo und Android 9 Pie, sowie eine erweiterte Spielebibliothek.Mit der neuen Beta-Version kann man damit nun auch Android-Spiele auf den PC bringen, die für die neueren Android-Versionen entwickelt wurden. Es hat lange gedauert, bis der BlueStacks-Emulator neuere Android-Versionen unterstützt hat, aber die Beta-Version ist nun endlich verfügbar. Obwohl sie noch nicht Android 10 und 11 unterstützt, bietet die Version 5 damit Unterstützung für einige wichtige Spiele, was sich viele Nutzer gewünscht hatten.BlueStacks ist kostenlos. Die stabile Version bekommt ihr einfach bei uns im WinFuture-Downloadbereich und am Ende dieses Beitrags verlinkt. Die Beta bekommt ihr bei BlueStacks direkt auf der Webseite ( BlueStacks 5.2 ).Man kann mit der neuen Version dann übrigens auch Android 7- und Android 9-Instanzen in einem BlueStacks 5-Client parallel laufen lassen. Man benötigt allerdings beim gleichzeitigen Laufen mehrerer Instanzen entsprechend auch mehr Ressourcen auf dem PC. Das muss man einmalig im Instanzen-Manager anpassen, dann gibt es keine Probleme. Tipps haben die Entwickler dazu auf ihren Support-Seiten gesammelt .Windows 11 wird es grundlegend einfacher machen, Android-Apps auf dem PC laufen zu lassen, da Microsoft angekündigt hat, dass das Betriebssystem eine native Unterstützung für Android-Apps bieten wird, was das Ende von Android-Emulatoren bedeuten könnte.