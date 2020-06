Wechsel von Intel zu ARM: Apple bringt Emulator zurück

Apple könnte noch heute die Abkehr von Intels Core-Prozessoren be­kannt ge­ben, doch welche Auswirkungen hat dies für MacOS-Software? Ein ak­tu­el­ler Markenschutzantrag des US-Konzerns gibt nun einen ersten Hinweis auf das, was kommen könnte.

Rosetta wird wohl wieder Teil von MacOS

WWDC-Keynote könnte viele Fragen beantworten

MacBooks, iMacs, iPhones & Co. stark reduziert

Marktbeobachter erwarten von Apple schon seit längerem den Wechsel von Intel-Prozessoren und der x86-Architektur hin zu den eigenen ARM-basierten Chips der A-Serie für die Mac-Fa­mi­lie. Heute könnte der Technologieriese zum Auftakt der hauseigenen World Wide De­ve­lo­pers Conference (WWDC) 2020 tatsächlich exakt dies ankündigen und so kommen passend dazu bisher unbekannte Details ans Licht: Ein in Japan kürzlich eingereichter Mar­ken­schutz­an­trag von "Apple Rosetta" lässt Rückschlüsse auf eine neue Emulations­technologie zu.Die Bezeichnung Rosetta war von Apple schon einmal genutzt worden, und zwar beim Um­stieg von PowerPC- zu Intel-Prozessoren für die Mac-Computer im Jahr 2005. Rosetta war damals eine Emulationsoftware, die von Version 10.4 bis 10.7 fester Bestandteil von MacOS war, um alte PowerPC-Anwendungen auf neuen Macs mit Intel-CPU lauffähig zu machen. Ergo könnte schon in naher Zukunft Rosetta erneut Teil von MacOS werden, wie die Zeitung Asahi Shimbun berichtet . Jedoch mit dem Unterschied, diesmal den Einsatz von Intel- be­zie­hungs­wei­se x86-basierten Programmen auf kommenden Macs mit ARM-Prozessor zu er­mög­li­chen.Derartige Softwareemulatorem arbeitet erfahrungsgemäß nicht immer reibungslos und haben in der Regel auch erhebliche Auswirkung auf die Performance der darüber ausgeführten An­wen­dun­gen. Wie genau Apple sich dieser Problematik angenommen hat respektive an­neh­men wird, bleibt also abzuwarten. Mehr zum Thema sollte es schon heute Abend zu erfahren geben. Ab 19 Uhr deutscher Zeit startet die WWDC-Keynote. Interessierte können das auf die Software-Lösungen von Apple zugeschnittene Event live bei uns mitverfolgen