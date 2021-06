Xbox Design Lab feiert Comeback: Viele bunte Wireless-Controller

Nachdem das Xbox Design Lab im letzten Jahr von der Bildfläche verschwunden ist, feiert Microsoft nun das Comeback des Stores. Spieler können ihre Xbox Wireless-Controller ab sofort erneut farblich personalisieren und mit Gravuren ausstatten. Die Preise beginnen ab 70 Euro.

Im Oktober 2020 wurde das Xbox Design Lab pausiert, um sich laut Microsoft "auf die Einführung von Xbox Series X|S und die neuen Xbox Wireless Controller vorzubereiten". Obwohl die Next-Gen-Konsolen schon mehr als ein halbes Jahr am Markt vertreten sind, öffnet das Design Lab erst jetzt wieder seine Pforten. Wer mit dem klassischen oder oftmals auch limitierten Look vom schlichten Schwarz über Camo-Designs bis hin zu Special-Editions für Spiele wie Sea of Thieves oder Cyberpunk 2077 unzufrieden ist, soll hier seiner Kreativität freien Lauf lassen können. So zumindest der Grundgedanke.Bis zu acht Einzelteile des zur Xbox Series X neu vorgestellten Wireless-Controllers inklusive Sharing-Taste können im Xbox Design Lab personalisiert werden. Maximal stehen hierfür bis zu 18 Farben zur Verfügung. Neu hinzugekommen sind die Designs in Shock Blue, Pulse Red und Electric Volt. Ebenfalls neu: Die ABXY-Schaltfläche kann mit schwarzer Farbe auf buntem Untergrund ebenso konfiguriert werden wie in Schwarz eingefärbte View-, Menü- und Share-Buttons auf weißem Grund."Dieses Update ist erst der Anfang der großen Vision, die Xbox für das Xbox Design Lab im Sinn hat.", gibt Microsoft bekannt. Wer einen der neuen Xbox Wireless-Controller nach seinem persönlichen Geschmack gestalten möchte, muss dafür mindestens 69,99 Euro einplanen. Für eine Gravur mit bis zu 16 Zeichen werden weitere 9,99 Euro fällig. Diese scheint jedoch auf vielen Controller-Farben - zumindest in der Vorschau - kaum zur Geltung zu kommen. Im Vergleich dazu gibt es klassische Looks der Gamepads bereits ab circa 45 Euro ( Preisvergleich ).